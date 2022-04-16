新國會園區選址傾聽行腳 游錫堃最快19日會柯文哲

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（中央社記者溫貴香台北16日電）立法院長游錫堃將啟動「新國會園區選址」傾聽行腳，擬18日召開記者會對外說明，預計最快19日拜會台北市長柯文哲；北市府除原建議中正紀念堂等6地點，日前再增劍潭青年活動中心等4個新地點，供立院作為新園區選址。

立法院遷建案討論多年未有結論，游錫堃接任立法院長後，重啟國會遷建案並檢視立法院區各項建築發現，雖陸續增建議場、紅樓、群賢樓等建物，但空間仍不敷使用，且各建物老舊分散、動線凌亂，除結構安全堪虞致使每年需耗費鉅資維修，亦影響各項議事運作效能。

此外，2020年8月捷克參議院議長維特齊率領89人訪台、2021年12月開放國會論壇邀請波海三國10位議員，以及邦交國貝里斯眾議院議長伍姿等人訪台，立院全力推動國會外交，也讓國會空間不足問題浮上檯面。

立法院人士下午受訪指出，國會遷建或改建的建議地點，位於台北市轄區有6處、新北市1處、台中市4處、彰化縣1處、宜蘭縣2處；這些地點分屬不同縣市、不同行政轄區，縣市首長或在地民意代表多所期待。

這位人士透露，台北市原建議地點包括中正紀念堂、華光社區、舊空軍總部、華山藝文特區、南港202兵工廠、聯勤司令部等6處；但北市府相當積極，增提台北市憲兵隊、台北市後備指揮部、中正萬華拖吊保管場、劍潭青年活動中心等4處建議地點。

其他縣市則為，新北市是土城看守所，台中市是成功嶺、高鐵台中站、烏日兵工整備中心、霧峰省議會；彰化縣為高鐵彰化站，宜蘭縣是宜蘭市的退輔會榮民森林保育事業管理處、羅東中興紙廠。

立院人士表示，游錫堃本著開放態度，將偕同國會願景規劃諮詢委員，一起啟動「新國會園區選址」傾聽行腳，親自拜會可能遷建或改建地點所在地直轄或縣市政府、聽取熱心民代建議，藉以了解各縣市政府及各界意見，透過充分溝通以完善遷建或改建前期的幕僚作業。

立院人士說，新國會園區選址傾聽行腳，預計最快18日召開記者會對外說明，19日第一站拜會柯文哲，再依序拜會其他提出建議地點的縣市政府。

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立院人士指出，新國會地點除具備集會遊行、陳情抗議的方便性和可及性，亦希望成為學生公民法治教育「校外教室」，並能像總統府、台北101大樓一樣成為國內外觀光客參訪重要地標，讓未來的國會園區可作為華文圈民主政治及開放國會的典範。

該人士表示，按規劃，待地點選定後，後續將交由立法院各黨團推薦委員所成立的「國會遷（改）建暨監督委員會」作政策討論及決定。（編輯：林克倫）1110416