地方公共造產盈餘12.1億 內政部表揚4縣市6公所

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（中央社記者陳俊華台北30日電）地方政府公共造產去年創造盈餘12.1億餘元，內政部今天表揚績優機關，包括宜蘭縣、嘉義縣、南投縣、屏東縣，及屏東縣琉球鄉等6個鄉鎮市公所，鼓勵持續推動公共造產，創生地方財源。

內政部透過新聞稿表示，今天在宜蘭縣舉辦「公共造產業務績優表揚暨觀摩會」，由內政部民政司長呂清源表揚相關推行績優機關，感謝並鼓勵地方持續推動公共造產，創生地方財源。

內政部指出，健全的財政是穩定地方自治的重要基礎，公共造產利用當地特色與環境資源，以發揮創意巧思的方式從事各項經濟事業，開創地方財源，同時增加就業機會，相關收益也將用在發展建設，可達縮小城鄉差距及均衡城鄉發展的目標。

內政部說，去年度有14個縣市政府及83個鄉、鎮、市公所積極推行公共造產事業，總收入新台幣23.47億餘元、盈餘12.1億餘元，解繳公庫5.83億餘元，對帶動地方活絡繁榮及創造地方財富，有相當助益。

內政部指出，公共造產事業工作競賽，獲獎的有屏東縣琉球鄉「美人洞、烏鬼洞風景區」、宜蘭縣羅東鎮「公正地下停車場」、苗栗縣通霄鎮「第13公墓納骨堂–懷恩堂」、南投縣埔里鎮「第7公墓納骨堂-慈惠堂」、嘉義縣朴子市「納骨堂–懷親堂」、澎湖縣七美鄉「七美人塚風景區、旅客服務中心、七美公有零售市場」等，並分別發給獎勵金70萬元至90萬元。

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內政部說，以琉球鄉公所為例，公共造產美人洞、烏鬼洞及山豬溝等，110年事業營收為1952萬元、盈餘594萬元；因觀光人潮增加，民宿業已超過600家，海菜凍、香腸及麻花捲已成當地特色產業，開創小島經濟奇蹟，也因工作機會增加，減少當地人口外流，使更多年輕人有機會為故鄉服務。

內政部指出，今天除表揚績優地方政府外，為增進造產事業經營知能，也安排績優機關宜蘭縣政府及羅東鎮公所，分享公共造產經營管理經驗，有助往後公共造產業務的推展及開創。（編輯：翟思嘉）1110930