陳其邁喊再拚4年讓人看不到車尾燈 柯志恩發表政見

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（右2）20日在同黨市議員鍾易仲（左）、林義迪（左2）、黃香菽（右）陪同下舉行記者會，發表多項客家政見。中央社記者蔡孟妤攝 111年10月20日

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高雄市長選舉將近，爭取連任的高雄市長陳其邁今天說，有信心再拚4年，「有人會看不到我們車尾燈」。國民黨高雄市長參選人柯志恩則提出客語認證獎勵加碼等客家政見，爭取客家族群。

陳其邁今天上民進黨網路實境節目「一碗麵的時間」，與節目主持人黃彩玲邊吃牛肉麵、邊聊高雄近來轉變。陳其邁說，為實現2年拚4年承諾，市府團隊幾乎不眠不休，副市長史哲不只掉髮還白了不少，甚至引起監察院長陳菊關心。

陳其邁說，除國家指標性活動如國慶煙火、台灣燈會在高雄舉辦，人氣韓團BLACKPINK明年也要來。招商都是自己親自帶隊，擔任行政院副院長期間，將高雄橋頭科學園區動土期程縮短到3年，「招商一下就額滿了，還準備做二期」。

陳其邁還說，高雄正推動數位轉型和淨零轉型，還有鴻海電動車、台積電等廠商進駐，改建後的鼓山魚市場連結駁二、亞洲新灣區、愛河灣等串成「高雄亞灣休閒遊憩觀光廊帶」，有信心如此再拚4年，「應該有人看不到我們的車尾燈」。

柯志恩今天下午舉行記者會發表多項客家政見，她說，將加碼客語認證獎勵條件，包括通過初級給新台幣1500元、中級2500元、中高級3500元、高級5000元；教師通過認證，除敘獎外，給予補休，並全額補助報名費。

另柯志恩也將打造「客庄觀光新生活」，推動客庄深度旅遊；為在地客家新創企業建置集資平台，為小農打造「高雄客庄品牌」；並辦理「高雄客家音樂祭」扶植客家音樂人才，同時爭取高雄舉辦「世界客家博覽會」，與國際接軌。

今年高雄市長選舉共4人參選，除了陳其邁、柯志恩，還有無黨籍的參選人曾尹儷、鄭宇翔。訴求打造透明政府的曾尹儷，近期勤走市場、夜市等地拜票。

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鄭宇翔則在自己設立的網站上陸續發表性產業、博弈產業等政見，其中性產業政見是設立性專區，輔導性產業成為一般正常服務業；博弈產業政見則由市府邀集民間資金，合資成立公營賭場，建構博弈產業成為一般休閒娛樂業。

高雄市長、市議員參選人明天將舉行號次抽籤，柯志恩抽籤後，將由前總統馬英九陪同掃街。柯志恩說，明天不管抽到哪個號碼都好，人選比較重要。陳其邁說，要邀市民跟自己站在一起，讓他有能為高雄服務，繼續打拚。（編輯：黃世雅）1111020