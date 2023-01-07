住都中心：社宅累積興辦突破3萬戶 成功環島

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（中央社記者賴于榛台北7日電）國家住都中心今天透過新聞稿指出，截至去年底，累積興辦社宅3萬491戶，並順利完成「社宅環島」里程碑，成功於台澎各縣市至少布建1處社會住宅。

總統蔡英文承諾8年達成20萬戶社會住宅，內政部營建署透過新聞稿說，至去年底直接興建社宅超過7萬1000餘戶，包租代管社宅累計媒合5萬7000餘戶，合計已超過12萬8000戶，民國113年底可望達成20萬戶目標。

主責直接興建社宅的國家住都中心下午也發布新聞稿指出，民國108年底起，國家住都中心採多元方式興辦社會住宅，除負責營運林口世大運社會住宅2907戶外，直接興建與都更分回迄今累計達75處，共2萬7584戶，社宅累積達3萬491戶。

住都中心也說，換算下來，住都中心在110年至111年平均每年興辦達1.3萬戶。

住都中心指出，目前已達成「社宅環島」里程碑，已決標社會住宅北部為1萬737戶，其中新北市7243戶最多；中部為2454戶，當中台中市1307戶占多數；南部為1萬2916戶，以高雄市6955戶最多戶；東部844戶，其中花蓮縣占551戶；外島則為澎湖縣有78戶。

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住都中心表示，媒合創新是社會住宅發展全齡照護措施的必要途徑，力求1處社會住宅至少1處社福設施，迄今推動托嬰中心37處、幼兒園19處、日照中心27處、身心障礙社區式服務設施10處、中長期庇護所1處，以及社會福利中心1處，累計95處。

疫情與俄烏戰爭帶給全球通膨挑戰，住都中心指出，將切實面對市場波動，理解地方民意及工程承造需求，滾動檢討招標策略，在品質效益上取得最高成效，期盼今年能新增決標1.8萬戶以上，在全國各行政區落實總統社會住宅願景，回應民眾對「安居好室」的深刻期盼。（編輯：林興盟）1120107