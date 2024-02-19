外交部籲北京勿成麻煩製造者 多用心思處理內部問題

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（中央社記者游凱翔台北19日電）外交部今天表示，嚴正駁斥中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅在「慕尼黑安全會議」的涉台謬論，籲北京適可而止，勿一再成為麻煩製造者，並將心思多用在處理當前中國本身內部問題上。

外交部晚間嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國未曾統治過台灣一天。任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變台海的現狀及國際公認的客觀事實。

外交部提到，眾所周知，片面破壞台海和平穩定與現狀的罪魁禍首就是中國。外交部譴責北京當局一再誤導國際視聽，企圖以所謂「一中原則」虛構台灣屬於中國的法理基礎，並塑造對台灣擁有主權的荒謬論述，此種作法必為國際社會唾棄。

外交部強調，台灣前途將由2300萬台灣民眾自己決定，同時呼籲北京當局適可而止，不要一再成為國際社會和兩岸關係的「麻煩製造者」、「惡意挑釁者」和「現狀破壞者」，並將心思多用在處理當前中國本身內部問題上。（編輯：林興盟）1130219