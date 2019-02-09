陸客單車環島誤上基隆國道 民眾警員伸援手

中國大陸籍陳姓男子（前右）9日上午從基隆港下船，打算騎單車環島，卻誤上高速公路，有駕駛發現引導他騎到避車彎，警方將陳男載到交流道，繼續環島旅程。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年2月9日

（中央社記者王朝鈺基隆市9日電）中國籍陳姓男子今天從基隆港下船，打算騎單車環島，卻誤上高速公路，有駕駛發現引導他騎到避車彎，警方到場將陳男載到交流道，陳男向警方道謝後，正式展開環島旅程。

警方表示，31歲陳男上午剛從福建搭船來台，抵達基隆港後原本要騎往台1線，因不熟路況騎上國道1號，騎了約2.4公里發覺不對勁，正當不知如何是好時，一輛自小客駕駛引導他停在避車彎。

國道警方上午9時許獲報後，調派巡邏車前往查看，在國道1號南向八堵路段發現陳男，身旁還有一輛單車，員警先將巡邏車停在後方保護陳男安全，隨後下車協助。

警方通知工務單位到場，將陳男的單車載到五堵交流道，陳男則搭警車前往平面道路會合，員警除向陳男指引正確方向外，並再三叮嚀避免誤上國道，陳男則感謝警方及時伸出援手。

國道第一公路警察大隊呼籲，北部地區交流道因鄰近都會區，容易有誤上高速公路情形發生，民眾騎乘機車或腳踏車應注意道路標誌，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助，車輛部分則會請工務段或救援隊載運下交流道。1080209