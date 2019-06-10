新竹市推校園太陽能 年效益12.3座大安森林公園

新竹市政府目前已在29處校園及公有房地建置太陽光電系統，市長林智堅（右3）表示，太陽光電設置不僅讓就學、就業環境有效降溫，屋頂還能成為生態環境展示中心，教育孩子能源再利用的重要性。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年6月10日

（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）新竹市政府自前年起在29所高中、國中、小，及公有房地建置太陽光電系統，截至5月底，設置面積約7公頃，相當於37.8萬棵樹木年減碳量、12.3座大安森林公園一年碳吸附量。

新竹市長林智堅表示，太陽光電設置不僅讓就學、就業環境有效降溫，屋頂還能成為生態環境展示中心，教育孩子能源再利用的重要性，參與設置的機關學校還可獲得租金收入的50%獎勵金，運用於強化校園能源教育、節能減碳改善工程及公有財產修繕等。

林智堅表示，其中位在南寮海邊的「看海公園」，底下原是垃圾掩埋場，綠化後架設太陽能板，去年底已完成設置1.991 MW（百萬瓦），截至今年4月底總發電量約76萬度，預計年平均發電量達230萬度，是竹市公有房地面積最大的太陽能光電系統。

林智堅指出，「看海公園」的太陽能板估計可再為市府帶來約新台幣200萬元租金收入，成功活化土地利用變成太陽光電園區，賦予土地新價值，兼顧環保減碳，亦可讓市民近距離接觸綠能建置成果。

新竹市政府產業發展處長吳甲天表示，市府自106年起在29所高中、國中、小，以及公有房舍等處設置太陽能光電系統。

吳甲天指出，截至上月底止，太陽能光電系統設置面積約7公頃、7.3MW（百萬瓦），年平均發電量約858萬度，相當於37.8萬棵樹木年減碳量、12.3座大安森林公園一年碳吸附量，總計為市府帶來約新台幣500多萬元租金收入。

吳甲天舉香山高中為例，該校共設置414.475KW（千瓦）太陽能光電系統，自去年1月起總計發電52萬度，年均減碳量等於2.3萬棵樹木減碳量，獎勵金近23萬元；而三民國中設置403.7 KW（千瓦），年均減碳量約等於2.1萬棵樹木減碳量，獎勵金突破20萬元。（編輯：方沛清）1080610