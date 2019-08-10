更多編輯台推薦新聞：
圖輯／香港反送中延燒 民眾機場集會表達訴求
兩岸

圖輯／香港反送中延燒 民眾機場集會表達訴求

台灣留學生崔哲瑋甲子園亮相 敲3安2打點
運動

台灣留學生崔哲瑋甲子園亮相 敲3安2打點

全文／美國務院肯定駐港外交官作為 批中國像流氓
國際

全文／美國務院肯定駐港外交官作為 批中國像流氓

專題／惡水無情人間有愛 小林村倖存者不幸中找到小確幸
地方

專題／惡水無情人間有愛 小林村倖存者不幸中找到小確幸

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
台北血液庫存告急 A型血僅能撐3.8天
首頁 / 地方

台南印刷公司偷排廢水 當場被逮告發

最新更新：2019/08/10 11:11
台南市永康區一家紙器印刷公司偷排各種顏色的廢水，污染永康排水及鹽水溪，9日下午遭台南市政府環保局當場逮獲，開單告發。（台南市環保局提供）中央社記者張榮祥台南傳真　108年8月10日
台南市永康區一家紙器印刷公司偷排各種顏色的廢水，污染永康排水及鹽水溪，9日下午遭台南市政府環保局當場逮獲，開單告發。（台南市環保局提供）中央社記者張榮祥台南傳真　108年8月10日

（中央社記者張榮祥台南10日電）台南市永康區一家紙器印刷公司數個月來偷排廢水到廠外排水溝，污染永康排水及鹽水溪，昨天遭台南市政府環保局當場逮獲，業者雖否認，仍被開單告發。

台南市政府環保局接獲永康區里長檢舉，得知東橋里一家紙器印刷公司偷排各種顏色的廢水，立刻派員監控，昨天下午當場查獲。

環保局稽查科長陳原禾今天告訴中央社記者，這家公司從事紙器印刷，印刷後的洗機器廢水，經由廠內雨水溝直接排放到廠外排水溝。稽查人員在現場排水溝發現殘留藍色顏料的痕跡，確認是污染源。

陳原禾表示，這家公司的廢水排入廠外排水溝後，將污染永康排水及鹽水溪，業者雖否認偷排廢水，但稽查人員仍當場開單告發。

他說，依水污染防治法第30條和廢棄物清理法第31條規定，這家公司最高可處新台幣300萬元罰款，情節重大者，得令公司停止作為或停工、停業。（編輯：黃世雅）1080810

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報