台南印刷公司偷排廢水 當場被逮告發

台南市永康區一家紙器印刷公司偷排各種顏色的廢水，污染永康排水及鹽水溪，9日下午遭台南市政府環保局當場逮獲，開單告發。（台南市環保局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年8月10日

（中央社記者張榮祥台南10日電）台南市永康區一家紙器印刷公司數個月來偷排廢水到廠外排水溝，污染永康排水及鹽水溪，昨天遭台南市政府環保局當場逮獲，業者雖否認，仍被開單告發。

台南市政府環保局接獲永康區里長檢舉，得知東橋里一家紙器印刷公司偷排各種顏色的廢水，立刻派員監控，昨天下午當場查獲。

環保局稽查科長陳原禾今天告訴中央社記者，這家公司從事紙器印刷，印刷後的洗機器廢水，經由廠內雨水溝直接排放到廠外排水溝。稽查人員在現場排水溝發現殘留藍色顏料的痕跡，確認是污染源。

陳原禾表示，這家公司的廢水排入廠外排水溝後，將污染永康排水及鹽水溪，業者雖否認偷排廢水，但稽查人員仍當場開單告發。

他說，依水污染防治法第30條和廢棄物清理法第31條規定，這家公司最高可處新台幣300萬元罰款，情節重大者，得令公司停止作為或停工、停業。（編輯：黃世雅）1080810