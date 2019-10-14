桃園市設原住民農耕示範區 傳承部落文化

（中央社記者吳睿騏桃園14日電）為推廣原住民特色農業，桃園市政府原住民族行政局打造的「原住民族傳統農耕示範區」今天啟用，鼓勵族人承租種植傳統作物，兼具復育、教育、商育，也讓部落農作文化得以承襲。

桃園市長鄭文燦表示，隨著部落族人的都市化，桃園市原住民人口約有7萬5000多人，16族的族人來自不同部落原鄉，發展的農作產品與文化及原生作物，也各具特色、文化與商業價值，市府特別在平鎮區打造「桃園市原住民族傳統農耕示範區」，讓離鄉背井的族人也可以重溫部落農作生活，打造個人特色農園。

鄭文燦指出，開幕活動邀請到部落耆老進行播種祭典儀式，由耆老帶領播下原民原生作物種子，除藉此傳承珍貴的原住民文化，也要向祖靈祈求豐收，讓離土離鄉的族人們可以親近土地，兼具「復育、教育、商育」，讓移居世代的部落農作文化得以承襲。

原民局長林日龍表示，市府初步規劃了83格耕作區，並邀請復興區蔬菜產銷班協助，承租耕區2單位，示範栽種原住民原生作物山胡椒（馬告），傳承部落農作文化。未來也將進一步與部落大學及族語老師合作，當成課外體驗與教學場域，協助部落文化的傳承與族群意識凝聚，讓地方創生的能量向下扎根。（編輯：林沂鋒）1081014