智慧城市論壇造訪桃園 交流推動智慧服務經驗

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）國際組織ICF「智慧城市論壇」受桃園航空城公司邀請來台進行3天的論壇活動，除了認識桃園航空城計畫，也實地走訪參觀機場及自貿港，並透過互動交流推動城市智慧服務經驗。

桃園航空城公司董事長王義川今天表示，桃園市日前勇奪2019國際組織ICF「智慧城市論壇」智慧城市無限學習主題首獎，桃園航空城公司特別邀請ICF主席暨聯合創辦人榮格（John Jung）率領代表團，來台進行3天的桃園航空城論壇暨ICF聯合工作坊，並走訪桃園航空城公司、桃園國際機場及遠雄自由貿易港區等地，交換推動智慧服務經驗。

航空城總經理許又銘表示，航空城將在明年進入實質開發，可望成為智慧城市示範最佳場域，這次參訪活動融入航空城計畫與桃園城市發展特色，包含機場經濟學帶動產業鏈與城市生活發展共存共榮，以及市府對於航空城計畫發展的未來期待，呈現推動未來智慧城市示範亮點方向。

許又銘說，除了邀請相關產業分享從交通系統推動智慧服務的經驗，更以圓桌論壇及分組討論的方式，讓代表團學者與航空城公司、市府等單位，交流智慧建設、產業與創新、行銷、永續與文化等議題，提供航空城推動機場經濟的參考，在航運角色外也結合周邊資源，打造航空新市鎮。（編輯：李錫璋）1081119