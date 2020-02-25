南王花環實小扎根文化 擬成立原民教資中心並轉型

（中央社記者李先鳳台東縣25日電）台東縣民族教育實驗小學-南王Puyuma花環實小今天舉辦小米播種祭，縣長饒慶鈴肯定學校扎根文化，未來將規畫成立原民教育資源中心及轉型為原住民族小學。

南王Puyuma花環實驗小學原是南王國小，民國106年8月1日起更名，學生以卑南族居多，約占全校學生數6成，原住民學生比例約為8成，是台東市區原住民學生比例最高的學校。

南王Puyuma花環實驗小學今天進行文化課程-小米播種祭，象徵民族文化教育的播種、扎根、發芽與茁壯。饒慶鈴出席活動，首先由學生進行民族教育環境導覽，包括傳統涼亭、家屋及樹屋，接著到小米田體驗小米播種。

饒慶鈴表示，台東是台灣最豐富多樣的原住民文化保留地，主要有7大族群及10大族語系，全縣各國中小長年耕耘民族教育文化傳承不遺餘力。依據原住民族教育法，未來重點工作，包括設立任務編組性質的原住民族教育資源中心，和推動原住民族實驗學校轉型為具獨立學制的原住民族學校。

台東縣政府教育處長林政宏說，台東原鄉是原住民教育搖籃，近年來深耕適性學習，陶養原住民學生提升「文化力」的素養，將持續培養具原住民族文化內涵與族群認同並具社會競爭力的新生代。（編輯：黃世雅）1090225