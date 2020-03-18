廣原小熊野放狩獵訓練入門 先學纏鬥舉尾蟻

（中央社記者盧太城台東縣18日電）廣原小熊Mulas預計5月野放，林務局台東林管處今天指出，她目前正接受狩獵訓練，第一堂課是纏鬥舉尾蟻，但她好像對舉尾蟻興趣不大。

去年7月底與熊媽媽走失的廣原小熊Mulas，即將滿周歲，今年2月12日回到台東進行第2階段的野外訓練，預計今年5月可以野放回森林。

Mulas回到森林首先必備狩獵本事才能活下去，狩獵訓練的第一堂課就是尋找舉尾蟻巢內的蟲卵。

從野訓場地的監視畫面看到，小妞Mulas將蟻巢扒開，然後用鼻子探索是否有好吃的美食。不過，嗅了一下，沒什麼發現，掉頭就走。過了一會兒，她不死心再回頭，繼續翻動蟻巢，結果遭到舉尾蟻叮咬，她嚇得退後，索性離開。

台東林管處表示，Mulas小熊平時會在野訓場挖掘腐木或土壤，過程中伴隨著大力嗅聞與舔拭，取食基質內的小型節肢動物，照養員平常也會將大麥蟲藏在腐木中，誘導Mulas小熊透過挖掘來尋找食物的行為。

舉尾蟻巢在森林內容易取得，巢內高密度的螞蟻、幼蟲與蟲卵正是補充動物性蛋白質的絕佳來源，於是選擇挑戰舉尾蟻巢為Mulas狩獵的第一堂課。

照養員說，Mulas小熊最初對舉尾蟻巢充滿好奇，不斷地嗅聞撥弄，不時想要甩掉臉上的螞蟻而拍打自己的臉頰，經過幾次嘗試似乎沒有找到感興趣的食物，於是興趣缺缺地走掉了。

照養員表示，原本擔心Mulas只是不懂如何拆開蟻巢，還貼心地降低課程難度，將蟻巢敲開部分，再塞進熊糧，希望Mulas小熊可以在取食熊糧的過程中懂得如何享受蟻巢，但這小妞雖然是拆開了蟻巢，但依然沒有太大興趣。

照養員說，這堂蟻巢必修課雖然是修過了，但就結果而言，應該不是Mulas小熊偏好的科目。

台東林管處表示，舉尾蟻的特性是尾部上舉，並不是因為牠們愛翹臀，而是舉尾蟻受到驚擾時會將黑褐色水滴狀的腹部舉起成警戒狀態，若發現領域遭受侵擾，會傾巢而出並以強烈的蟻酸做為攻擊武器。（編輯：戴光育）1090318