高雄幸福川又變色 環保局：雨後藻類大量繁殖

（中央社記者程啟峰高雄29日電）貫穿高雄市區的幸福川又變色且有大量浮渣，環保局今天派員前往稽查發現水質溶氧超高並富含藻類，研判昨天一場大雨將沿岸排溝髒污沖入河道，造成河川藻類大量繁殖所致。

環保局指出，今天中午有網友在網路貼文說幸福川遭到污染，水色呈褐色且水面有大量浮渣，下午立即派員前往稽查，現場量測水質溶氧達每公升9.39毫克，高於正常水質溶氧每公升8毫克，研判是水中藻類大量繁殖行光合作用所致，藻類大量繁殖也造成河川呈現淡褐色。

環保局表示，昨天清晨一場大雨導致沿岸側溝營養鹽等物質沖入河川，加上日照充足導致藻類大量增生，河面因此呈現褐色，加上排溝內髒污沖刷入河川，使河川水面出現大量浮渣。

環保局又表示，派員前往稽查採樣，同時撈除水面浮渣後，水質變色情況已大幅改善；現場訪查沿岸民眾得知，民族路至同愛街路段的中上游幸福川昨天就變色，綿延數公里，同愛街至愛河的下游這一小段則沒什麼變色。

環保局指出，歷年來愛河每逢變色時，經採樣透過顯微鏡觀察發現愛河藻類十分多樣，不同藻類大量繁殖會使愛河呈現不同顏色，例如藍綠色為顫藻所致、草綠色為裸藻、黃褐色為矽藻及甲藻、紅褐色則為隱藻等，待放晴幾天後，水面變色就自然恢復。

高市環保局進一步指出，每遇大雨夾帶大量垃圾進入愛河，造成水中氨氮濃度較高，造成營養鹽濃度過多易使水體中藻類大量繁殖而變色。幸福川近年來的變色原因也是如此，並非遭人為偷排污染。

環保局呼籲，民眾共同維護愛河及幸福川沿岸環境整潔，不要將垃圾及含油脂的污水排入沿岸水溝，避免經雨沖刷進河道，造成河面藻類增生而變色。

幸福川（原二號運河）全長約5.3公里，河道兩側為高雄市河南路及河北路，橫跨高市三民區、前金區、新興區、苓雅區，上游延伸至苓雅區民族路河段，下游延至三民區南邊界注入愛河。（編輯：謝雅竹）1090329