宜蘭縣員山童玩公園動土 林姿妙盼加速觀光發展

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（中央社記者王朝鈺宜蘭13日電）歷經22年環評與重新選址，宜蘭縣「員山童玩公園」落腳於外員山裝甲營區基地，今天舉行動土典禮，宜蘭縣長林姿妙盼開發完成後，加速員山鄉觀光產業發展，帶動地方經濟繁榮。

宜蘭縣政府發布新聞稿指出，縣府自民國89年籌劃設立「員山童玩公園」，22年來歷經環評與重新選址，最後落腳於外員山裝甲營區基地，由縣府規劃的「員山水公園－維管束˙漫生計畫」景觀工程案獲內政部營建署補助2年度（110-111年）計畫，今天在員山童玩公園園區用地內舉行開工動土儀式。

林姿妙表示，縣民長久以來期待的童玩公園開發案，在縣府積極努力及議會、地方民意支持下，順利爭取到中央資源挹注，總工程經費新台幣7058萬元，由營建署補助6000萬元，縣府自籌配合1058萬元。

林姿妙說，工程範圍涉及宜蘭縣政府文化局、工商旅遊處及員山鄉公所等3個單位管轄的場域，童玩公園完成開發後，將加速員山鄉的觀光產業發展，也會帶動地方另一波經濟繁榮，創造美好宜蘭。

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縣府指出，工程整體以員山童玩公園為中心（計畫A基地－水舞門），結合B基地五十溪舊河道、C基地員山溫泉森林公園及D基地員山機堡等4大基地。

工程以「自然為本」概念為規劃核心，預計於112年第1季竣工，希藉此打造員山鄉自然環境、生態人文相互串聯的景觀廊帶，並建立員山水故鄉品牌形象及地景樣貌，帶動地方創生和環境保育，發展在地農村轉型及員山鄉城鄉永續發展的最終目標。（編輯：戴光育）1110213