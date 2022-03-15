灰面鵟鷹過境八卦山脈 春分每天千隻達數量高峰

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（中央社記者吳哲豪彰化15日電）每年春分到清明節前，灰面鵟鷹會北返過境八卦山脈，彰化縣野鳥學會指出，今年3月初至今，1天約有200隻灰面鵟鷹過境，預估3月20日春分時數量可達高峰，1天可能有上千隻過境。

彰化縣野鳥學會提供資料指出，灰面鵟鷹因雄鳥臉部為灰色而得名，又稱為南路鷹；而灰面鵟鷹每年3月會從度冬地菲律賓北返，過境彰化八卦山脈；灰面鵟鷹飛過山頭時，牠們所聚集的地方往往是上升熱氣流所在，鷹群會利用氣流來爬升高度後再滑飛位移，有時會在八卦山脈觀察到鷹柱。

彰化野鳥學會總幹事李益鑫今天接受中央社記者訪問時說，每年3月春分到清明節，灰面鵟鷹會過境八卦山脈，學會今年3月初在八卦山脈觀測到每天約有200隻灰面鵟鷹過境，預估數量會在3月18日至20日春分時達高峰，1天可能有超過千隻過境。

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李益鑫指出，去年和前年灰面鵟鷹過境數量明顯增加，以往每年平均有1萬8000隻至2萬隻灰面鵟鷹過境八卦山脈，但去年和前年平均有3萬8000多隻過境，推測可能受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，人類活動對灰面鵟鷹繁殖和棲息影響降低。

為推廣觀光及生態保育觀念，交通部觀光局參山國家風景區管理處、彰化縣野鳥學會等單位，3月19日及20日舉辦「鷹揚八卦」活動，除在彰化芬園鄉文德國小有生態解說等活動外，八卦山賞鷹平台、橫山賞鷹平台也安排賞鷹導覽活動，帶領民眾欣賞灰面鵟鷹過境八卦山脈的生態景觀。（編輯：卞金峰）1110315