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首頁 / 地方

疫情影響鬧血荒 越南籍姊妹花獻出第一次捐血

2022/7/11 15:34
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（中央社記者趙麗妍台中11日電）疫情持續，全台鬧血荒，台中慈濟醫院今天舉辦捐血活動，醫護人員相挺外，越南籍照服員姊妹花挽袖獻出第一次捐血，確診康復的血庫同仁也加入捐血隊伍，盼紓緩血荒。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，全台鬧血荒，台中捐血中心的捐血車今天開到台中慈濟醫院，舉辦捐血活動，醫護人員、照服員等都挽袖捐出熱血。

台中慈濟醫院品管中心主任林昌宏、復健醫學部物理治療師陳義豪都是多年捐血人。陳義豪說，捐完血隔天會有一種輕鬆感，還能完成初步健康檢查，對自己有好處，也能幫助他人。慈濟護理之家越南籍照服員陳氏女姊妹將第一次捐血獻給台中，開心能付出一份心力。

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檢驗科血庫同仁曾文萱6月初確診，身為血庫工作人員，更能體會血荒問題，解隔後也符合捐血資格，特地加入捐血隊伍。感染管制中心暨檢驗科何承懋主任說明，確診者若無明顯症狀，自確診日起14天後就不影響捐血；確診後有症狀的病人，應待症狀緩解後14天才能捐血，施打COVID-19疫苗後，無明顯症狀都可捐血。

台中捐血中心企劃課長陳家綺說，捐血後發現確診或有感冒症狀，應立即致電捐血中心，如有疑慮將直接銷毀，避免增加其他感染風險；台中捐血中心血庫供應台中、彰化、南投跟雲林等地用血，庫存安全量7天，近期血庫存量僅3天多的日子已長達月餘，還曾出現僅只1天多，是服務多年罕見的低點。（編輯：陳仁華）1110711

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