南區喜樹灣裡箱涵壓損 南市府動員緊急搶修

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（中央社記者楊思瑞台南31日電）南市南區市地重劃工程進行抽水站、汙水幹管等工程，中午發生道路下方箱涵塌陷。市府動員搶修狀況排除及路面毀損修復會勘，並優先就受損道路部分進行修復。

南區喜樹灣裡市地重劃工程正進行抽水站、汙水幹管等工程，依地政局數據，目前工程進度13.69%。上午11時30分進行工區範圍打樁機運進工區時，由於當地既有箱涵老舊，重機具經過使得灣裡路211巷灣裡公有市場後方路面及箱涵塌陷毀損。

市府獲報緊急動員指示合約廠商搶修，下午1時43分移除打樁機及載運車輛、2時30分先恢復單線雙向通行。地政局開發工程科表示，工程單位於道路破損處先鋪設鐵板並於前後設置交通錐、連桿及警示燈等交維設施。

預計明天先進行受損部分修復，避免影響用路民眾權益。提醒民眾道路及箱涵施工期間，灣裡路211巷採單線雙向通行，由現場交管人員引導車輛，提醒用路人避開該路段或繞道行駛，以維施工及行車安全。

地政局表示，這處道路下方排水箱涵已建置多年，預計市地重劃工程時一併進行改建，地政局及排水箱涵管養單位水利局研商後續將道路及老舊箱涵修復及改建，優先施作老舊箱涵改善，加速推動地方建設。

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依市府資料，喜樹灣裡地區多年未開發，隨台86東西向快速道路完工通車，讓當地交通便利性大幅提升，為進入台南端重要交通樞紐節點，且與西側台17線西濱海岸觀光發展軸線往北連結至安平港，深入至市中心，配合市地重劃發展契機翻轉舊部落，將活化轉型成為兼具觀光遊憩發展及宜適宜居新興開發潛力地區。

依地政局規劃，喜樹灣裡地區屬地勢低窪易淹水區，附近舊部落社區公共設施較老舊，為解決淹水問題，市地重劃工程一併規劃設置減洪設施，包括設置4處地下滯洪池設施，總計可收納1萬1800立方水量，並設置24cms大型抽水站將水既時抽排減低淹水風險。（編輯：孫承武）1120331