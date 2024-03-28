高雄市府推農產外銷 祭獎勵措施開拓國際市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）為推動農產外銷，高雄市農業局今天表示，今年將開辦「美加紐澳市場拓銷計畫」，獎勵外銷業者共同行銷高雄果品，將高雄鳳梨、玉荷包荔枝、番石榴、金煌芒果等果品外銷至美加紐澳市場。

高雄市農業局今天發布新聞稿表示，今年將首度推出「美加紐澳市場拓銷計畫」，由農民團體供應優質果品，再由外銷業者依當地市場特性執行拓銷計畫，出貨的農民團體可獲得果品獎勵金每公斤1元、上限新台幣10萬元，出口的外銷業者則可獲得最高50萬元的拓銷獎勵。

農業局預估，今年高雄果品出口美加紐澳市場的外銷量可望成長2成，外銷產值以破億為目標，期望透過獎勵方式開拓海外客源，推高農產外銷量，進而提升農民收益，創造多贏局面。

農業局指出，為拓展農產外銷，農業局透過海外拓銷活動及參與國際食品展會等措施，提升高雄芭樂、蜜棗於北美市場銷量，目前已成功插旗北美連鎖超市，包括於西雅圖地區上百家超市舉行高雄首選推廣週，並長年上架加拿大多家連鎖超市，成為全台果品出口北美市場的主要縣市。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

近年來，農業局輔導農民提升採後處理、冷鏈及包裝設備，除了將鳳梨外銷至澳洲、加拿大等地，也成功將玉荷包荔枝外銷澳洲、紐西蘭，獲得市場熱烈反應。據農業局統計，去年高雄果品外銷美加紐澳市場產值超過7000萬元。

農業局表示，過去考量短程運輸的便利性，我國農產外銷多著重在日本、中國等鄰近市場，然而高雄農民在採後處理技術及冷鏈設備逐步提升後，已能通過長期運輸的考驗，將高雄水果外銷至美加紐澳市場，開創外銷多元通路。（編輯：李亨山）1130328