愛河河道排洪 預計清疏底泥約2.8萬噸

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（中央社記者林巧璉高雄13日電）提升愛河排洪效能，高雄市水利局日前進行愛河七賢橋至高雄橋間河道底泥清疏。這項清疏工程工期約100天，總長約1.2公里，預計清疏底泥約2.8萬噸。

依水利局資訊表示，愛河下游屬感潮河段，受潮汐影響渠底均在水位以下，沿線及支流挾帶泥沙及污染，長期累積導致河道底部有淤積情況。經水中測量後，需疏濬約2.8萬噸淤土，以維持河道排洪功能及改善異味等問題。

水利局水利養護科表示，這段愛河渠寬達90公尺，無法由岸邊使用一般怪手施作，須以桶筏搭載怪手於河面上進行疏濬作業；作業期間因需配合浮筒水中載運土方沉澱後運棄，比較耗費工時，為避免影響民眾活動品質，清疏工程在清明連假後進場施作。

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愛河清疏工期約100天，施工期間土方挖運須在愛河七賢橋下游左岸綠帶，等到底泥脫水沉澱後，才會自河東路及旺盛街交會口運出工區。

水利局表示，河東路前後將設置指示牌誌，提醒行駛經路段用路人依指示標誌及義交人員指揮小心駕駛，並多利用鄰近替代道路。未來疏濬後除了排水順暢外，並減緩愛河底泥產生異味，提供民眾舒適、安全河岸環境。（編輯：孫承武）1130413