屏東縣農業大學第11屆招生 助青農打造特色品牌

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（中央社記者黃郁菁屏東縣15日電）屏東縣農業大學提供青農交流平台、打造農產品品牌，第11屆招生中。今年除農業基礎班、動物科學班等，新住民工作坊也升級成班，明天起至6月13日報名。

屏東縣長周春米今天接受媒體聯表示，農業大學10年有成，今年邁入第11屆，從農業大學結業學員目前為止共有1878名，在每個地方農、漁業都有很好成績。來上農業大學除了能得到教導跟引領外，可以交到志同道合朋友，在農業上有更多觸類旁通機會，提供學員良好學習環境，讓他們在打拚路上不孤單。

參與過農業大學學員今天在招生記者會分享上課心得，包含種植木瓜的青農吳東祐。他以木瓜外形為靈感，將品牌命名為「網室裡的海豚」，自己則是「網室裡的海豚訓練師」。他表示，來農業大學除了可以認識不一樣人事物，最重要是可以打造不一樣的自己。「舊地圖去不了新大陸」，現在AI盛行，必須不斷進步才不會被淘汰，希望用這句話來勉勵未來學員。

今年24歲的芒果青農陳禹誠表示，自小就常在自家果園幫忙，高中畢業後就全職投入，上一輩與年輕一代做事方式有別，與父親偶有摩擦。參加課程最大收穫是學到更新穎栽種方式，父親也很支持，也較能向他證明專業。

屏東縣農業處表示，第11屆屏東縣農業大學，規劃多元化初階課程，針對農漁牧開設農業基礎班、動物科學班、水產養殖科學班。農業基礎班課程強調農業技術應用與安全農業，培養循環及友善農業概念，同時學習智慧化栽培技術，了解永續經營模式。動物與水產養殖科學班針對畜牧及水產業專業技能，提供飼養技術與疾病防治等相關專業課程，確保生產效能與品質。

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農業處表示，屏東縣含有多元豐富人口結構與文化，前2屆開設新住民工作坊，今年升級開設為新住民分班，提供在地辛勤耕耘新住民農業課程，加值農業新實力。在屏南半島及原鄉地區特別辦理特色農業工作坊，學習展現地方具代表性特色農業。進階課程則設有菁英班，學習行銷，提供專業品牌經營與市場行銷培訓，幫助學員打造具競爭力農產品品牌等課程，升級產業軟實力。

農業處提及，農業基礎班等相關課程預計於7月初開始正式上課，農業基礎班、動物科學班、水產養殖科學班以及半島特色農業工作坊，報名期間為5月16日至6月13日。新住民分班、菁英班，以及原鄉特色農業工作坊，報名期間為8月19日至9月10日。相關報名資訊及內容，可至財團法人屏東縣農業大學教育基金會官網（https://ptac.org.tw/）查詢。（編輯：張銘坤）1140515

第11屆屏東農業大學招生開跑，曾參與農業大學學員、木瓜青農吳東祐（左）15日分享，參加農業大學除可認識不一樣的人事物，最重要是可以打造不一樣的自己。右為屏東縣長周春米。中央社記者黃郁菁攝 114年5月15日