波士頓台灣影展 疫後首邀國片導演親臨座談

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（中央社記者尹俊傑紐約5日專電）波士頓台灣影展邁入第4屆，放映「魔法阿媽」、「我的兒子是死刑犯」等8部作品，COVID-19疫情後首度邀請台灣導演親臨現場與觀眾互動，吸引眾多新面孔共襄盛舉。

本屆影展1日至2日在波士頓AMC Boston Common 19電影院舉行，以「裂縫與光」（Crack & Light）為主題。主辦單位表示，裂縫象徵人生中的缺憾，也因為有不完美的裂縫，溫暖的光才能照入。

歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行，本屆影展全面恢復戲院實體放映，選映「魔法阿媽」、「老鷹之手」、「我的兒子是死刑犯」、「尋找神話之鳥」、「乘著光影旅行」、「聽見歌再唱」共6部長片及紀錄短片「通道」、「苦伶的臉譜」。

影展團隊邀請「魔法阿媽」導演王小棣、「我的兒子是死刑犯」導演李家驊、「尋找神話之鳥」導演梁皆得專程從台灣到波士頓出席映後座談，有別於上屆採用的線上形式。

王小棣提到，製作這部動畫時預算有限，所有人都需要出力，戲中那條蛇是由一名5歲孩童幫忙配音，「為了效果，我需要勒住他的脖子」。觀眾聽到後倒抽一口氣，王小棣接著說「我平常是不會這樣對小孩子的」，逗得全場笑聲不斷。

「魔」片續集製作人張可欣說，動畫可跨越種族、年齡、性別，別具意義，尤其是親情、宗教等主題，透過動畫傳遞更有能量。

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李家驊表示，「我的兒子是死刑犯」在台放映時曾被觀眾質疑，但他認為若人民沒有權力自己處決殺人犯來伸張正義，政府也應無權處決任何人。他希望國家建立一套健全的司法體制，教化犯人面對並承認錯誤，才能根本解決殺人罪問題。

梁皆得和主持座談的哈佛大學鳥類專家愛德華茲（Scott V. Edwards）交流，提倡「今日鳥類，明日人類。幫助鳥，也就是幫助我們人類」，期盼各界更重視自然環境、海洋資源保護等議題。（編輯：郭中翰）1111006