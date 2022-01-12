更多編輯台推薦新聞：
新冠病毒暴露空氣5分鐘失大部分感染力 英專家：口罩很有效
國際

新冠病毒暴露空氣5分鐘失大部分感染力 英專家：口罩很有效

喬科維奇明知染疫還受訪 入境申報不實推給經紀人
運動

喬科維奇明知染疫還受訪 入境申報不實推給經紀人

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看
生活

北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

印度巴拉特生技：追加劑可對Omicron提供保護力

2022/1/12 22:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新德里12日綜合外電報導）印度巴拉特生物科技國際公司今天宣布，施打2劑旗下疫苗Covaxin，並於6個月後注射追加劑（第3劑），即可有效中和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron和Delta變異株。

這項研究在美國亞特蘭大市（Atlanta）的艾莫瑞疫苗中心（Emory Vaccine Center）進行。研究樣本是13名受試對象接種追加劑後28天的血清；贊助商則為巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech International）的合作夥伴、藥物開發商Ocugen Inc。

巴拉特生物科技國際公司透過聲明表示：「在對抗Omicron變異株的效果上，打過Covaxin疫苗追加劑者血清的中和作用堪比打過mRNA疫苗者。接種Covaxin追加劑的受試者中，超過90%都擁有中和抗體。」

Covaxin是印度第一款國內研發的COVID-19疫苗，去年底獲得世界衛生組織的緊急使用授權，並已在國內施打逾2.01億劑。（譯者：施施/核稿：林治平）1110112

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族