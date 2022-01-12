印度巴拉特生技：追加劑可對Omicron提供保護力

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（中央社新德里12日綜合外電報導）印度巴拉特生物科技國際公司今天宣布，施打2劑旗下疫苗Covaxin，並於6個月後注射追加劑（第3劑），即可有效中和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron和Delta變異株。

這項研究在美國亞特蘭大市（Atlanta）的艾莫瑞疫苗中心（Emory Vaccine Center）進行。研究樣本是13名受試對象接種追加劑後28天的血清；贊助商則為巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech International）的合作夥伴、藥物開發商Ocugen Inc。

巴拉特生物科技國際公司透過聲明表示：「在對抗Omicron變異株的效果上，打過Covaxin疫苗追加劑者血清的中和作用堪比打過mRNA疫苗者。接種Covaxin追加劑的受試者中，超過90%都擁有中和抗體。」

Covaxin是印度第一款國內研發的COVID-19疫苗，去年底獲得世界衛生組織的緊急使用授權，並已在國內施打逾2.01億劑。（譯者：施施/核稿：林治平）1110112