塞爾維亞修憲公投 科索沃禁國內替塞裔設投票所

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（中央社科索沃首都普里斯汀納15日綜合外電報導）科索沃國會今天通過決議案，禁止塞爾維亞裔在科索沃境內參與塞國修憲公投，但允許他們通訊投票。

塞爾維亞明天將舉行修憲公投，塞國政府表示，此舉是為確保司法獨立，而司法獨立是塞國加入歐洲聯盟（EU）的條件。

支持科索沃獨立的美國、英國、德國、法國和義大利與歐盟敦促總理庫提（Albin Kurti）允許科索沃的塞裔參與公投。

但科索沃國會今天下午召開特別會期時，120位議員有76人支持禁止塞裔在科索沃開設投票所的聲明。

庫提告訴國會，在科索沃塞裔多數區設立投票所有違憲法，塞裔可透過通訊投票，或到塞國政府在科索沃首都普里斯汀納（Pristina）的聯絡辦事處內投票。

庫提表示：「科索沃是獨立的主權國家，應該這樣被對待。」

塞爾維亞仍視科索沃為其國土的一部分，1999年科索沃戰爭結束以來，持續替科索沃境內的塞裔籌辦選舉。

塞爾維亞拒絕承認科索沃2008年獨立宣言，但承諾會在加入歐盟前與科索沃關係正常化。

塞爾維亞與科索沃合作辦公室負責人佩特科維奇（Petar Petkovic）表示，科索沃這項禁令目的在「消滅（在科索沃的）塞爾維亞人的政治與公民權」。

佩特科維奇發布聲明說：「庫提和他的極端分子不應該認為，他們將來得以成功禁止在科索沃的塞爾維亞人投票，尤其是4月3日的選舉。」

塞爾維亞4月3日將舉行總統和國會大選。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110116