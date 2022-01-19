特赦組織示警：勿讓北京冬奧成中國體育洗白機會

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）國際特赦組織（Amnesty International）今天警告，國際社會絕對不能允許中國將北京冬奧當成「體育洗白機會」，且必須避免「共謀進行政治宣傳活動」。

國際特赦組織擔憂，中國會利用即將登場的北京冬季奧運會，轉移各界對北京當局涉嫌侵犯維吾爾穆斯林和香港民眾人權的注意力。

國際特赦組織並認為，中國現在的情況比北京2008年舉辦夏季奧運會時更糟。

特赦組織的中國問題研究員阿卡德（Alkan Akad）表示：「絕不能讓北京冬奧成為中國當局體育洗白（sportswashing）的機會，國際社會絕不能共謀進行政治宣傳活動。」

「世界必須記取2008年北京奧運的教訓，當時中國政府承諾改善人權，卻從未實現。」

「在2022北京冬奧實施的嚴格限制下，國際奧林匹克委員會（IOC）必須更努力履行承諾，保護運動員發表意見的權利—最重要的是確保（國際奧會）不會共謀採取任何侵犯運動員權利的行徑。」

美國基於中國人權問題，已宣布將不派官員參加2月4日登場的北京冬奧，澳洲、加拿大和英國也跟進外交抵制。不過，這些國家的運動員仍將出賽。

特赦組織英國執行長戴希穆克（Sacha Deshmukh）表示，英國上個月宣布外交抵制北京冬奧之舉，必須是對中國加大施壓的開始，而非終點。

戴希穆克說：「中國希望藉體育洗白，盡一切努力來對抗這一舉動至關重要。」

特赦組織並批評國際奧會對中國網球女將彭帥事件的處理方式。

自從彭帥在社群媒體上聲稱遭前中國副總理張高麗性侵，並從公眾視線消失後，她的人身安全備受各界關切。

國際奧會受到各界施壓後，發揮影響力針對彭帥事件與中國當局交涉，國際奧會後與彭帥進行視訊通話，並指出這表明彭帥安全無恙。

然而，阿卡德表示，國際奧會「沒有證實她（彭帥）的言論自由、行動自由和隱私權是否受到任何限制」。（譯者：張璦/核稿：林治平）1110119