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美英禁俄國石油 日本暫無意跟進

2022/3/9 18:28
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（中央社東京9日綜合外電報導）美國與英國宣示禁止進口俄羅斯石油，日本首相岸田文雄今天表示，站在國家利益立場，日本將確實致力能源的穩定供給，表達出現階段對與美國同一步調的慎重態度。

俄羅斯入侵烏克蘭，各國持續不斷對俄羅斯祭出制裁，美國總統拜登宣布禁止進口俄羅斯石油和其他能源，英國也表示將在今年底前逐步停止進口俄羅斯石油和石油產品。

日本TBS電視台報導，岸田說，站在國家利益的立場，日本將和七大工業國集團（G7）為主的國際社會合作，確實致力能源的穩定供給及安全保障。

他說，拜登在記者會上對很多同盟國沒有立場參加表示理解，「站在日本立場，將確實致力作為國家利益的能源穩定供給及安全保障」。

幾名日本政府相關人士表示，「影響太大，不是可以馬上禁止進口的狀況」、「原油價格急速上漲將導致嚴重狀況」，對跟美國齊一步調表達否定看法。

日本電視台報導，岸田身旁人士表示，如果無法從俄羅斯輸入原油，對日本來說相當嚴峻，「美方對此也表示理解」。因此，日本政府目前對跟美國同步調持慎重態度。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110309

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