日經：約百家日企加入鴻海純電動車聯盟

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本經濟新聞12日報導，台灣鴻海精密工業所推動的純電動車（EV）共同開發聯盟，已知有約100家日本企業參與，是當初5倍之多，連日本豐田汽車關聯公司電裝公司等都加入。

鴻海有意在零組件規格等方面規格化代工生產。由於豐田關聯企業也參加，有可能改變一直以來的汽車產業供應鏈。

截至3月上旬止，鴻海的共同開發聯盟預計約有2200間公司參加，日本企業約占百家。跟2021年4月這項計畫啟動時相比，整體加盟公司數增加約7成、日本企業也增加到5倍。部分企業已開始跟鴻海等公司共同開發零組件。

在汽車零件製造商部分，日本電產與日本精工等參與；材料及電機大廠的旭化成、昭和電工及東芝等也加盟。

汽車大廠關聯公司也參與這個共同開發行列，例如豐田關聯的電裝、JTEKT、豐田通商；本田汽車關聯的F.C.C.等。

報導指出，有意投入純電動車市場的企業，就算沒有自己的工廠，只要委託鴻海就能販售掛有自己品牌的純電動車。跟數位家電業者一樣專注軟體研發等領域，然後將生產委由他人的「水平分工」料將愈來愈普及。

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目前各大車廠已跟多數零組件供應商形成一個產業金字塔結構，但因為純電動車不需要引擎，零組件數量相較燃油車減少4成到5成之多；加上生產變得容易，讓大車廠把零組件供應商納入的產業金字塔，變得不再那麼重要。

美國微軟公司與韓國三星集團等都加入鴻海的純電動車開發聯盟，在多數企業都參與的情況下，可能成為汽車產業結構變化的轉折點。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110313