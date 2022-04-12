印巴總理互釋善意 兩國關係露曙光

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（中央社記者林行健新德里12日專電）印度總理莫迪（Narendra Modi）與巴基斯坦新任總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）互釋善意，為兩國修補關係留下空間。

前巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）10日凌晨在國民議會的不信任投票中被罷黜，夏巴茲．夏立夫11日下午在國民議會以過半數的票數當選新任總理。

莫迪於印度時間11日深夜在推特（Twitter）發文：「祝賀夏立夫閣下當選巴基斯坦總理。印度盼見一個和平、穩定、免於恐怖的地區，讓我們可以專注在因應發展的挑戰，並確保人民的福利與繁榮。」

印度與巴基斯坦於1947年脫離英國管轄分家，但兩國為克什米爾（Kashmir）歸屬打了規模不等的多次戰爭，加上宗教問題引起的歷史仇恨，關係長期處於緊張狀態。

雖然莫迪2018年8月曾祝賀伊姆蘭汗就任總理，但伊姆蘭汗上任後多次在國際場合提及克什米爾議題，並不時抨擊莫迪縱容激進印度教徒壓迫少數宗教族群，特別是穆斯林。

夏立夫10日表示，巴基斯坦希望與印度和平相處，11日在國民議會發表就職演說再次提到巴基斯坦盼與印度建立良好關係，但指出只有在克什米爾爭議獲得解決的情況下，和平才會到來。

夏立夫說，只要有了和平，兩國就可專心處理邊境地區的貧窮問題。

今年3月，夏立夫也在推特上祝賀巴基斯坦境內的印度教徒荷麗節（Holi）快樂。

不只是夏立夫，他的兄長納瓦茲．夏立夫〈Nawaz Sharif）在擔任巴基斯坦總理時，也有意與印度改善關係，2015年還邀請莫迪前往巴基斯坦大城拉合爾（Lahore）參加孫女的婚禮。

納瓦茲．夏立夫1990年以來三度擔任總理，最近一次是2013至2017年。

雖然有好的開始，但印巴兩國敵視已久，加上巴基斯坦軍方態度不明，因此印度觀察人士目前對兩國關係改善的可能性，感到「謹慎樂觀」。

觀察人士認為，一旦印巴關係好轉，來自巴基斯坦的恐怖主義問題將可大幅減輕，印度也可集中心力對抗中國在中印邊界的擴張。（編輯：郭中翰）1110412