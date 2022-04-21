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日本東京新增病例續減 沖繩疫情持續嚴峻

2022/4/21 19:00
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（中央社東京21日綜合外電報導）日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，東京都今天新增確診病例雖較上週四減少約1800例，但仍維持高水準；沖繩縣疫情持續嚴峻，每10萬人新增病例高居各地之冠。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至今天晚間6時30分止，日本全境至少新增4萬7131例確診病例及51例死亡病例。

日本全境包括機場檢疫及鑽石公主號郵輪等在內，至今累計病例數754萬3609例，包括2萬9222例死亡病例。

東京都今天新增6713例確診病例，較上週四減少約1800例，連續10天低於上週同日；今天另新增8例死亡病例。

東京都截至今天為止的7天平均每天新增5905.1例確診病例，疫情持續呈現趨緩走勢。

防疫專家今天在東京都政府疫情監控會議上指出，雖然新增確診病例減少，但目前仍處於高水準，有必要對在新增病例未充分減少情況下轉為增加持續警戒。

沖繩時報報導，沖繩縣今天新增1573例確診病例，較上週四增加147例，至今累計病例數14萬8921例，包括445例死亡病例。

最近一週每10萬人口新增染疫數，沖繩縣以633.82人高居日本各地之冠，大幅超過第2名佐賀縣的419.45人。

朝日電視台報導，日本名古屋工業大學教授平田晃正利用人工智慧（AI）分析日本疫情現狀，考量到外出人潮與接觸機會等，試算黃金週長假前後的東京都內新增確診病例。

如果外出人潮等因素維持目前水準的話，預料黃金週前後的單日新增確診病例跟現在約6000人差不多。

不過，如果外出人潮相當於去年底跨今年初的新年假期，那黃金週收假後的5月12日可能將新增逾萬例確診病例。

平田晃正說，黃金週有可能讓疫情擴散到目前未受感染的社區，將超乎想像地擴大，也可能看到疫情在地方等擴散。

他說，如果黃金週後大家防疫心態持續放鬆的話，加上Omicron的XE變異株流行，就有可能引發第7波疫情。

平田說，民眾之前施打的疫苗效力到6月底就會減弱，如果碰到傳染力強的XE變異株流行的話，疫情可能將更為擴大。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110421

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