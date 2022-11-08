報告：開發中國家每年需64兆抗暖化 富國須投資

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社埃及夏姆錫克8日綜合外電報導）根據今天公布的報告，若全世界要阻擋暖化威力並成功應付其影響，開發中與新興市場國家（不含中國）在2030年前，每年需要超過2兆美元（約新台幣64兆元）的投資。

法新社報導，上述報告獲得聯合國（UN）支持，由英國與埃及委託分析。這兩國分別是2021年格拉斯哥（Glasgow）聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）和本週夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）COP27的主辦國。

報告指出，這2兆多美元當中，富裕國家、投資人和多邊開發銀行應承擔1兆美元，其餘約1.4兆美元則應來自開發中和新興市場國家國內的公私部門。

目前對新興與開發中經濟體（不含中國）的投資金額約為5000億美元。

為使全球經濟環保化速度得以達成巴黎氣候協定目標，這份長達100頁、標題為「氣候行動資金」（Finance for Climate Action）的最新分析，被視為相關投資藍圖。根據巴黎協定，全球氣溫上升幅度應低於攝氏2度，最好是攝氏1.5度。

科學家示警，若暖化幅度超過那項門檻，可能導致地球不適人居。

報告主要作者之一的經濟學家史登（Nicholas Stern）表示：「富裕國家應該承認，投資新興市場和開發中國家的氣候行動，符合它們的切身利益和正義，因為它們現在與過去的高排放量造成嚴重衝擊。」

報告也呼籲已開發國家的政府在2025年前加倍提供補助和低息貸款，從目前的一年300億美元左右，增加到600億美元。

「新興市場」國家包括近幾十年來經濟快速發展、溫室氣體排放量增加的大型開發中南方世界（Global South）經濟體，含印度、巴西、南非、印尼與越南。

中國過去被視為新興市場的一員，但被這項最新估算排除在外，可能是因為中國的地位獨特且混合。

中國是全世界第2大經濟體，在許多方面相當先進，而且北京已透過一帶一路倡議、在開發中世界推廣「南南」投資，把自身定位成憑藉己力的國際重要投資者。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111108