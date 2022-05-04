女毒蟲住友人家索討毒品 結婚30多次

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（中央社記者吳哲豪彰化4日電）有毒品前科的林姓女子自稱曾和5名男子結婚又離婚30多次，住在汪姓男子家索討毒品，法官依轉讓禁藥罪判刑4月，及幫助施用第二級毒品罪判刑3月，林女則需觀察勒戒2月。

根據彰化地方法院今天公布的刑事判決書，70歲汪男有毒品前科，被查出拿毒品給林女使用，還提供位在員林市的住處給林女在內等多名友人吸毒；林女在法庭供稱，自己認識汪男7、8年了，都稱呼汪男為「哥哥」，她結婚又離婚加起來30多次，嫁了5個老公，其中有3個還在關。

林女指出，因為自己1個人住很害怕，所以才會跑去汪男家住，汪男對她很好，有時會收容她，她若沒錢吃飯，就買香蕉給她裹腹。

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汪男則承認提供毒品給林女，不過沒跟她收錢，也否認蓄意提供住處給大家吸毒；地院法官則認為，汪男已多次因毒品案入監服刑，還提供住處讓朋友吸毒群聚，助長施用毒品惡習，讓朋友生命健康受危害，依轉讓禁藥罪、幫助施用第二級毒品罪各處徒刑4月及3月。

至於林女則被檢方聲請觀察勒戒2個月，林女不服提抗告請求撤銷裁定，但仍被彰化地院駁回。（編輯：黃世雅）1110504