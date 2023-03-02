廢塑料堆起火冒濃煙 台南高雄8區一度空品警告

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市新市區王甲路附近一家工廠堆放在戶外的塑料及棧板今天下午起火燃燒，火勢持續約1個多小時，因冒出濃煙加上下午吹北風，環保局一度發出空品警告，並派員前往採樣監測。

台南市政府消防局於下午5時左右接獲報案，指稱在新市區王甲路旁一堆塑料及棧板等物品燃燒，並冒出黑煙，陸續調派7部各式車輛16名消防人員前往灌救，於5時32分將火勢控制，6時27分將火勢撲滅並進行殘火處理，初估燃燒面積約20平方公尺，沒有人員傷亡。

台南市環保局下午接獲通報後，研判當時風向為北風，對空氣品質可能受影響的新市區、永康區、東區、仁德區、歸仁區，以及北高雄的路竹區、阿蓮區與湖內區，發出空品警告，提醒民眾注意。

台南市環保局晚間透過新聞稿指出，接獲通報後立即派員趕往現場，並於周界進行空氣鋼瓶採樣，採樣結果一旦經分析確定違反空氣污染物排放標準，將依空氣污染防制法告發，最高可處新台幣500萬元罰鍰。

環保局指出，通報火災的工廠為毒化物列管場所，但本次起火點為廢塑膠混合物暫存區，火勢並未波及毒化物，至是否有違反其他環保法令規定部分，將進一步蒐證釐清。（編輯：謝雅竹）1120302