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中職邁向30年
中華職棒今年邁向30週年，兄弟飯店董事長洪騰勝當年喊出「3年建球場、5年組職棒」，這不只是口號，而是他實際奔走努力的目標。他還說服同窗好友、三商總裁陳河東，組成三商虎隊，四角到齊，為台灣職棒揭開序幕，棒球正式走入台灣日常。
中職邁向30年
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中職邁向30年4/5

中職邁向30年 數字藏玄機

最新更新：2019/03/11 11:46
中華職棒過去29年來，走過風風雨雨，最高峰時每年有164萬多人次進場，平均每場球賽觀眾人數可達6878人。圖為中職30年特展球棒牆面，顯示歷年進場人數。中央社記者張新偉攝　108年3月11日
中華職棒過去29年來，走過風風雨雨，最高峰時每年有164萬多人次進場，平均每場球賽觀眾人數可達6878人。圖為中職30年特展球棒牆面，顯示歷年進場人數。中央社記者張新偉攝　108年3月11日

中職邁向30年系列4（中央社記者謝靜雯台北11日電）中職過去29年來，最高峰時每年有164萬多人次進場，平均每場球賽觀眾人數達6878人，陪台灣球迷走過7348場球賽、2萬3176小時又41分鐘，成為每個人或多或少記憶中的一塊拼圖。

中華職棒1990年3月17日正式開打後，過去29個球季改變台灣許多人的生活方式，球員、教練、球迷、場務人員、棒球記者、以及球場周邊的商家攤販，有了屬於自己不同的記日方式，日子不再是照著每年千篇一律的制式日曆走，中職年度賽程表中，喜歡球隊的對戰時間、地點、開賽時間，成為日常的一部分，有棒球的日子，都是好日子。

中職最初3年每年總計180場比賽，1993年增加至6隊，每年比賽場數增加至270場，1995年開始，每隊每個球季改打100場比賽，全年度球賽場次增至300場。之後隨著隊伍數量調整，全年度場次有微調，最多在1997年，總計7支球隊每年度打96場比賽，全年度例行賽場次336場。

1999年原訂全年度比賽場次為300場，因為921大地震取消22場比賽，2008年則因為米迪亞暴龍隊遭停權，取消2場比賽；中華職棒從2009年減為4隊迄今，維持每隊每年打120場例行賽，全年度例行賽場次共240場。

過去29個球季，中職總計打了7348場比賽，陪球迷走過2萬3176小時又41分鐘，從早期比賽平均時間在3小時之內，一直到近2年每場比賽平均時間約為3小時又27分鐘。

中華職棒過去29年來，也累積許多有趣的數字紀錄。根據中職資深場務人員表示，中職每場比賽約準備10打球（120顆），每場比賽因為時間、天氣狀況而有不同的需求量，如果打延長賽，或者天候狀況不好，消耗球的數量就會偏多，可能會用到12至15打球，但若正規打完9局、天氣好的比賽，平均用8打球。

若取平均值，中職每場比賽用120顆球，過去29年來消耗了88萬1760顆球，以中職比賽用球華櫻990直徑約7.38公分推算，29年來使用的球數，直線往上堆起，高度約是128座台北101（高度509公尺）。

若以中職比賽用球華櫻990直徑約7.38公分推算，過去29年來用球數，直線往上堆起，高度約是128座台北101（高度509公尺）。中央社製表 108年3月11日
若以中職比賽用球華櫻990直徑約7.38公分推算，過去29年來用球數，直線往上堆起，高度約是128座台北101（高度509公尺）。中央社製表 108年3月11日

中職為台灣棒球最高殿堂，早期外籍球員部分造冊在系統沒能完整呈現，根據中華職棒紀錄系統中轉出名冊統計，中職29年來，總計登錄過外籍球員894人、本國籍球員1264人，約2158名球員曾在中職舞台上亮相。

中華職棒1990年開打後，每年觀眾人數穩定上升，最高峰為1995年，全年度共有164萬6361人次進場觀賽。1995年以前，中職每場平均觀眾人數至少5400人，最多為1992年，平均每場觀眾人數6878人，一直到現在都還是紀錄。

中職1996年首度爆出職棒簽賭事件「黑鷹事件」，隔年度票房腰斬，1997年全年度進場人次剩下68萬5832人，平均每場觀眾人數2041人，1999年甚至出現「鳥比人多」中職最少觀眾紀錄101人，當時還出現現場百餘隻水鳥滿場亂飛場景，三商虎隊洋將馬丁尼手套一丟，當場拍死一隻鳥的情況，隔天凌晨便發生921大地震。

2000年球季，中職全年度進場觀眾人數來到低谷30萬1671人，平均每場觀眾人數1676人，之後票房起伏，直到2013年經典賽中華隊打出令人感動的戰役，也帶動觀眾回流，2013年中華職棒進場觀眾人次，相隔17年再重返140萬人大關，近6年平均每場觀眾人數都在5000人以上。

中職29年來總計吸引2824萬3204人入場，即將走向陪大家度過的第2萬4000個小時、迎接第3000萬人次觀眾進場，邁向下一個職棒30年，繼續壯大是（愛）棒球人共同的期望。（編輯：張芷瑄/吳協昌）1080311

中華職棒1990年開打後，累積許多有趣的數字紀錄，29年來總計吸引2824萬3204人入場，即將迎接第3000萬人次觀眾進場，邁向下一個職棒30年。中央社製表 108年3月11日
中華職棒1990年開打後，累積許多有趣的數字紀錄，29年來總計吸引2824萬3204人入場，即將迎接第3000萬人次觀眾進場，邁向下一個職棒30年。中央社製表 108年3月11日
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