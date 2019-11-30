東奧主場館完工 日本首座造價破千億日圓體育場

2020年東京奧運與帕運主場館「國立競技場」30日完工，造價約1569億日圓（約新台幣437億元），是日本首座破千億日圓的體育場。（共同社提供）

（中央社東京30日綜合外電報導）2020年東京奧運與帕運主場館「國立競技場」今天完工，具和風設計元素並使用大量木材，造價大約1569億日圓，是日本首座破千億日圓的體育場，東奧落幕後如何活用備受關注。

日本讀賣新聞報導，新的「國立競技場」正式完工，在舊的國立競技場2015年拆除後，從2016年12月動工起算至今剛好3年。由於大量使用日本國產木材，被日媒稱為「森林體育場」，採用日本傳統建築技法「和」的設計元素是主要特徵之一。

「國立競技場」至今一直被稱為「新國立競技場」，但負責興建的大成建設等公司今天正式移交給日本體育振興中心（Japan Sport Council, JSC）後，正式名稱將變為「國立競技場」；而在東奧期間，會使用「奧運體育場」（Olympic stadium）的名稱。

「國立競技場」設計案本來由知名英國已故建築師哈迪德（Zaha Hadid）團隊於2012年拿下，但興建預算超過日本政府原先設定2倍，超過3000億日圓。

日本首相安倍晉三2015年7月拍板，決定讓興建計畫從頭來過，於是放棄原案重新招標，並在2015年由日本設計師隈研吾團隊獲選，總工程費用當時預估約1490億日圓。

「國立競技場」因此延遲約14個月動工，總工程費用約1569億日圓（約新台幣437億元），低於原本計畫上限的1590億日圓。

2020年東京奧運與帕運主場館「國立競技場」包含地上5層、地下2層，最多可容納約6萬名觀眾。（共同社提供）

這座場館包含地上5層、地下2層，建築面積約6萬9600平方公尺，最多可容納約6萬名觀眾。在觀眾席上方有巨大屋頂遮蔭，長度從外牆向中央延伸約60公尺，重量大約2萬噸。

目前預計12月21日舉行啟用典禮，明年1月1日首度舉行體育賽事、日本足球天皇盃冠軍戰。明年7月24日將舉行東京奧運開幕典禮，並在東奧期間舉行田徑及女子足球冠軍戰。

日本經濟新聞報導，由於「國立競技場」總工程費高達1569億日圓，是日本最貴的體育場，在奧運落幕後如何有效利用，各界不安的聲音從未間斷。

從外觀來看，明亮的木材排列整齊，還有植栽的綠意，主跑建築的記者認為，只用鋼筋水泥建成的大型建築物，會給人冰冷的感受，但競技場使用了大量木材，就讓人容易產生親近感。

相較日本其他重要體育場，位於福岡市的雅虎巨蛋當年造價約760億日圓，橫濱市的日產體育場造價約600億日圓，知名的東京巨蛋造價約350億日圓。若從2000年澳洲雪梨奧運之後比較，東奧主場館造價確實高出不少。

2016年巴西里約奧運主場館花費約548億日圓、2012年英國倫敦奧運主場館約843億日圓、2008年中國北京奧運主場館約511億日圓、2004年雅典奧運主場館約367億日圓、雪梨奧運主場館約683億日圓。

「國立競技場」造價逾千億日圓，是日本史上第一座千億級體育場；這麼昂貴的造價不僅跟結構有關，也跟2011年311大地震後高漲的建材費與人事費有關。

這座體育場每年維持費用將高達24億日圓，JSC有意待東奧落幕後，將競技場營運權賣給民間單位。

因為不像一般巨蛋球場有密閉屋頂，「國立競技場」會遭遇天候和無法隔音等限制，體育賽事以外的用途有限，不像巨蛋還能舉辦大型演唱會及展覽會等。

「國立競技場」本來設計可開關的屋頂，但後來要降低成本改為開放式屋頂。

早稻田大學學者武藤泰明表示，如果只有競技場的「點」，不容易產生後續效益；國外一般都是以結合場館周邊商業設施及飯店等構成的「面」，以中長期來達成獲利目標。

目前已知「國立競技場」所在的明治神宮外苑，將在東奧落幕後開始進行大型都更，包括改建神宮球場及秩父宮橄欖球場，周邊也預定要建設購物中心及飯店等，這座位於東京都市中心的巨大體育場，未來能否以奧運「遺產」受到日本人喜愛，攸關東奧成功及落幕後的活用。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1081130