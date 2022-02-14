上海教師疑被主管掌摑後跳樓 父母陳情警方介入

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（中央社記者張淑伶上海14日電）上海市第一中學一名年輕體育教師疑因被另一名學校主管當眾掌摑，造成心理陰影，日前跳樓身亡。經其父母在網上痛訴遭遇後，校方表示會對此事成立調查組。

上海是第一中學12日在官方微博發布，學校教師曹哲銘9日在家中墜樓身亡。家屬通過網路反映，曹哲銘2021年6月監考時被巡考老師掌摑，並由此引發心理疾患。校方對此高度重視並成立調查組，也將配合警方積極展開工作，做好死者家屬安撫和溝通工作。

曹哲銘的父親10日在網上發布「一個巴掌，一條人命」文章，質疑兒子自殺是因為遭遇校內領導不公正的對待。而他的母親所寫的「一個母親的哭訴」，也在網上引起許多迴響。

他的父母表示，2021年6月高中入學考試期間，兒子被學校辦公室主任當眾抽耳光，回家後有和家人說此事，但沒有說出具體原因；他和同事及校內主管講過，也沒獲得重視。此後半年，這件事對曹哲造成的心理壓力越來越大。

曹母並表示，很後悔當時叫孩子忍讓，說「年輕人吃虧就吃虧，不要放在心上」，現在則要為孩子挽回尊嚴和討回公道。目前，曹哲銘的遺體仍停放在殯儀館中，家人認為要事情合理處理完畢才會安葬。

綜合已知訊息，這名28歲的教師曹哲銘畢業於南京體育學院並擁有碩士學位。他的大學同學、研究所同學在微博上留言，都說曹哲銘是一位樂觀開朗善良的人。

部分網友則質疑，校方在事發3天、家屬於網上發表不滿言論後才作出公開回應，且掌摑之事已發生半年，校方理應要有所處理。（編輯：邱國強）1110214