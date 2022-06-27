學者：靠房地產拉動中國GDP難以為繼

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（中央社記者張淑伶北京27日電）中國經濟低迷，官方正在放寬房地產政策盼以此拉動成長。但學者指出，房地產占中國GDP的比重在大國中已經很高，這種模式難以為繼，地產對經濟成長的總體效果已經下降。

財新網報導，廣發證券首席經濟學家沈明高25日在「2022年清華五道口全球金融論壇—廣州峰會」上發表演講時闡述相關觀點。

他說，中國的房地產投資占國內生產毛額（GDP）的比重在2001年後大幅提升，當時商品房開始蓬勃發展，但從2014年以後，數值逐漸進入了平台期；2021年的比重達到9.7%，在所有的大國經濟中已是最高的，很難繼續上升。

根據他所提供的資料，日本的住宅投資占其GDP的比重在20世紀70年代達到高峰，最高為8.7%，如今下滑到3.8%。美國的住宅投資占GDP的比重從未超過7%，2008年次貸危機後大幅下滑，2021年已回升至4.3%。這顯示房地產在其經濟中的重要性有限。

去年開始，中國房地產遭遇全行業的現金流危機，投資額開始下降，拖累了GDP增長。2021年，中國房地產開發投資人民幣14.76兆元（約新台幣65兆元），年增4.4%；同期實際GDP增速為8.1%，名目增速為12.8%。在今年前5個月，全國房地產開發投資5.21億元，年減4.0%。

當前政府希望房地產依然能夠承擔穩增長的作用，因此房地產調控政策正在放鬆。沈明高認為，從長遠來看，穩地產對穩增長的總體效果已經下降，未來能夠接替房地產拉動中國經濟增長的動力，將來自消費和製造業這兩個領域。

不過，已開發國家的消費占GDP的比重通常達到70%至80%，但2021年中國的消費占比僅54.3%，提升消費占比是漫長過程，提升製造業占GDP的比重因此至關重要。

他以日本和韓國的製造業為例，機電儀器設備和能源化工材料是穩定製造業發展的兩大基石領域，此外，科技創新將在製造業向中游布局中扮演重要角色。這些都值得中國借鑑。（編輯：陳沛冰）1110627