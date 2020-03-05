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疫情變動 顧立雄：台股理性不像美股大起大落

最新更新：2020/03/05 19:04

（中央社記者王揚宇台北5日電）金管會主委顧立雄今天說，開年第一天台股跌了快700點後，從投資人的狀況來看，沒有像美股呈現大起大落狀況，雖然700點沒回補，但每一次都隨著疫情變動，產生理性震盪整理格局。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案（109年1月15日至110年6月30日）」。

國民黨立委羅明才質詢時強調，穩定金融市場是很重要的事情，他也以美國短時間跌了3500點後就出手救市為例，說明企業有很多員工，倘若企業倒了，員工就沒有工作機會，生計受影響，會影響整個社會大眾，希望金管會多多支持。

顧立雄表示，開年第一天台股跌了快700點後，事實上從投資人的狀況來看，沒有像美股呈現大起大落的狀況，雖然700點沒回補，但每一次都隨著疫情變動，產生理性震盪整理格局，像市場上有好的一面時，也不會像坐直升機一樣漲1200點，當市場上有一些不好的消息面出來時，事實上看起來也都有理性面對，「我們大概都是小漲小跌局面」。（編輯：楊凱翔）1090305

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