免保票發行餘額破兆元 金管會要求票券業強化風控

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（中央社記者謝方娪台北6日電）有公司發行免保票餘額過高，占淨值近10倍，引起金管會注意。由於票券業承銷有9成以上採包銷，為避免市場風險過高，金管會日前已發函要票券公會研議規範，票券業承銷時應檢視發行人的發行餘額占淨值比、負債比。

金管會統計，2016年1月4日票券市場免保票發行餘額為新台幣7559億餘元，2021年12月9日已達1兆5228億餘元，市場成長逾1倍，不過金管會發現，有部分公司過度發行免保票，更有一家公司免保票發行餘額占淨值近10倍，恐偏離財務結構健全性。

由於票券業承銷有9成以上都採包銷，為避免發行人財務不佳，使票券業包銷風險過高，金管會近日發函給票券公會，要票券公會近期內召集業者研議規範，票券商承銷時應檢視發行人免保票的發行餘額占淨值倍數、負債比，評估發行人資金需求及發行餘額占淨值倍數的合理性。

金管會銀行局副局長林志吉指出，原先票券公會自律規範針對票券業「持有」同一企業、同一集團等訂有限額規範，不過若僅針對票券業持有限額作規範，沒有規範到發行餘額占發行人淨值比率，可能會有多家票券公司都對同一家公司辦理免保票承銷。

在此情況下，若單一家公司負債比過高，財務狀況不佳，將有影響票券市場疑慮，因此金管會希望票券公會針對「承銷」訂規範，檢視發行人發行餘額占淨值比率是否過高。

林志吉說，若參考證交法、公司法等相關規定的負債比率，負債不宜超過淨值2倍，若遠高於2倍就有偏離財務健全本質的疑慮，金管會也希望票券商辦理免保票承銷業務多注意。據金管會統計，目前票券業辦理的免保票承銷，共有15家公司發行免保票餘額占淨值超過2倍。

公司發行免保票，多半作為營運周轉金使用，為一年內的短期資金需求，較常發行免保票的公司包含金控業、台電等電力供應業、中油等油品供應業、汽車租賃業、金融租賃業及證券業等。

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林志吉表示，金管會已函請票券公會修正免保票自律規範時，要考量發行人所需調整期間，採取逐步調降措施，避免對發行人短期資金籌措產生過大衝擊。

外界關注金管會從票券業承銷角度著手，控管發行人過度發行免保票以致負債比過高的情形，是否和打炒房有關，林志吉說，目前發行免保票餘額占淨值超過2倍的公司都沒有營建業，金管會也沒有發現有公司發行免保票、取得資金後灌到房市的現象。（編輯：潘羿菁）1110106