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iPhone越南市占成長逾倍 三星穩居第一

2022/2/14 18:36
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（中央社記者陳家倫河內14日專電）調查顯示，iPhone在越南的市占率年成長超過1倍，從2020年的4%到2021年的9%，是越南手機市場的「老五」，而三星穩坐第一，第2至4名由中國手機拿下。

網路媒體越南快訊（VnExpress）引述市調研究機構Counterpoint Research的報告做上述表示。

根據報告，越南手機市占率前5名依序為三星（34%）、OPPO（19%）、小米（13%）、vivo（11%）、iPhone（9%）。這5大品牌合計吃下超過8成的越南手機市場。

報告表示，2021年第4季iPhone的銷售表現成長強勁，銷量年增1倍。當時，正逢iPhone 13推出。

去年受益於不斷成長的需求，越南許多通訊行門市與網購平台都推出蘋果（Apple）產品專區。

報告分析指出，蘋果這一品牌在越南消費者心中向來占有一席之地，使得蘋果去年開始擴大經銷網路。報告同時表示，越南智慧型手機市場去年成長7%。（編輯：林憬屏）1110214

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