響應永續金融業各自出招 玉山銀授信將考量碳排

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（中央社記者潘姿羽、張璦台北23日電）金融業積極響應綠色金融的永續概念，玉山銀行今天發布新聞稿表示，將導入內部授信碳定價，把顧客碳排納入授信考量、一同訂定減碳計畫；渣打銀行則將自身營運「淨零碳排」的目標從2030年提前至2025年。

玉山銀行表示，5月19日起，永續轉型平台「ESG永續家園」已於玉山銀行官網上線，提供企業顧客永續轉型相關工具、知識以及資源，內容包括碳排計算機、永續學院、永續金融商品，其中碳排計算機更為全台金融業首創。

玉山銀特別指出，公司導入內部授信碳定價機制，將授信業務與內部碳定價結合，依企業顧客碳排量計算出隱含碳成本，納入內部授信評估流程，除了將碳排放量反映於成本，也能進一步分析企業的碳排強度，鼓勵顧客低碳轉型。

玉山銀行董事長黃男州說明，為了協助顧客掌握自身碳排量，進而訂定減碳目標，玉山提供簡易的碳排計算機工具，導入碳核算金融聯盟（Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF）的財務碳排放量計算方法學，依產業碳排係數推估企業碳排，企業僅需輸入公司統一編號，簡易的操作步驟即可查詢企業推估碳排量，更可進行同產業碳排放排名比較，作為企業未來訂定減碳目標與規劃減碳行動的依據，適合尚未進行碳盤查的企業掌握減碳路徑輪廓。

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渣打銀行則宣布，將自身營運「淨零碳排」的目標從2030年提前至2025年，並與集團同步換發「碳中和認證信用卡」，全球每年減少高達450噸二氧化碳排放量；未來，碳中和卡片也將應用在所有由渣打銀行發行的信用卡與金融卡。

此外，渣打銀行攜手瑞典的科技公司Doconomy，透過數位化的訊息模組，在刷卡消費之後，便能計算與統計相關消費商品或服務所產生的碳排放，並藉由追蹤、計算與管理的過程，讓卡友能更實際感受到碳排放對於生活所帶來的可能影響，進而採取行動。（編輯：楊凱翔）1110523