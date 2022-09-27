台股止跌 法人：後市關注匯率及美債殖利率

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（中央社記者張建中台北27日電）台股今天震盪收紅，終場上漲48.4點，收復13800點關卡。法人表示，匯率與美債殖利率將持續牽動國際股市及台股，為市場關注焦點。

隨著台積電、股王大立光及股后信驊等電子權值股紛紛走揚，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海同步大漲，台股今天順利止跌，收在13826.59點，上漲48.4點，成交值新台幣1894.35億元。

分析師王兆立表示，台股盤中一度觸及13732.32點，再創波段新低，不過，26日融資瘦身，融資餘額減少66.94億元，有助籌碼穩定。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，國際股市維持偏弱態勢，美股還沒有出現止穩訊號，市場氣氛偏向保守觀望，難免會有比較明顯的賣壓湧現。

簡伯儀表示，當美股不再出現破底走勢，才有機會逐步回穩，此外，匯率將持續牽動台股後市，也是重要觀察指標。台股融資大幅減少，有助籌碼穩定，3天內底部是否浮現值得留意。

王兆立說，落底訊號須多方觀察，除匯率可能影響外資動向外，包括美國公債殖利率、融資維持率等都是重要觀察指標。（編輯：張均懋）1110927