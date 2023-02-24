美科技股收紅 法人：台股看限空令退場影響

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）美股23日震盪劇烈，科技股回升收紅，台股23日上漲196.64點，收在15615.41點。金管會23日拍板解除限空令等穩定股市措施，國安基金則暫無退場規劃。法人表示，大盤觀察解除穩定股市措施後影響，預期高檔震盪。

美股主要指數震盪劇烈，科技股領漲後大幅下挫，終場前回升收紅，標準普爾500指數終結連4黑。

道瓊工業指數上漲108.82點或0.33%，以33153.91點作收；標準普爾500指數上揚21.27點或0.53%，收4012.32點。以科技股為主的那斯達克指數上漲83.33點或0.72%，收11590.40點；費城半導體指數勁揚96.42點或3.33%，收2988.81點。

台股加權指數23日上漲196.64點，收在15615.41點，成交值新台幣2491.26億元。三大法人同步買超，合計買超147.02億元，其中自營商買超10.57億元，投信買超0.3億元，外資及陸資買超136.15億元。

在台指期淨部位，三大法人淨多單減少232口至16126口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少583口至18753口。

法人指出，美國去年第4季實際國內生產毛額（GDP）年增率2.7%，低於最初估計及市場預期的2.9%，此外美國也公布上周初領失業金人數19.2萬人，低於市場預期的20萬人，顯示美國就業市場仍相對熱，台股23日投資人信心回溫，電子重回多頭懷抱，預料大盤維持高檔震盪。

金管會23日拍板即日起解除限空令等穩定股市措施，取消個股當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日平盤下禁空限制，金管會認為退場時機已到，首先是影響國內外資本市場的不確定因素已和緩、股市回穩，其次是今年台股漲幅冠居亞股。至於國安基金暫無退場規劃。

上市櫃公司陸續公布財報，其中金屬機殼廠可成受到營收減少及匯兌損失新台幣27.86億元影響，去年第4季淨利約2.86億元，季減94.3%，年減91.5%，每股盈餘0.4元，寫下近年來新低。

射頻晶片廠立積去年稅後淨利5505萬元，創9年新低，每股純益0.62元。立積表示，希望今年營收可望微幅成長。

IC設計廠瑞鼎去年賺進超過5個資本額，每股純益51.23元，預計每股配發41元現金股利；力士去年每股純益6.47元，每股將配發3元現金及2元股票股利。

統一超商去年每股賺8.93元，較前年成長0.41元，董事會並決議每股擬配發現金股利9元。

和碩董事長童子賢23日表示，上半年科技業景氣一定處在「灰色濛濛黯淡的時刻」，只要不是做手機、電腦等消費性產品，慢慢聽到庫存去化不錯的消息，等到今年夏天景氣會逐漸明朗。

面板廠友達23日宣布董事長彭双浪卸任執行長職務，由總經理柯富仁接任執行長暨總經理，彭双浪仍繼續擔任友達董事長，並兼任集團策略長，新人事案自3月1日起生效。（編輯：楊蘭軒）1120224