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台股本週上漲461點 市值增逾兆元

2023/3/24 18:57
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（中央社記者潘智義台北24日電）台灣證券交易所公布統計，今天台股收在15914.7點，本週上漲461.74點，漲幅約2.99%，全體上市公司總市值增逾兆元。觀察各產業指數，橡膠類指數上漲5.93%，漲幅最大；鋼鐵類指數下跌0.66%，跌幅最大。

證交所發布新聞稿指出，今天全體上市公司總市值為新台幣49兆9193億元，較上週3月17日市值48兆4658.25億元增加1兆4534.75億元，增幅約3%。

本週未含金融類指數上漲411.65點，漲幅約3.07%；未含電子類指數上漲340.12點，漲幅約1.95%；未含金融電子類指數上漲262.8點，漲幅約1.78%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆1584.76億元，全體上市股票成交金額為1兆903.79億元，股票成交量週轉率為1.82%。

各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3724.18億元，占全體上市股票交易金額34.15%；電子零組件類1399.83億元，占12.84%；電腦及周邊設備類1003.25億元，占9.2%。

成交量週轉率前3名產業依序為資訊服務類29.77%、電機機械類6.56%、電子零組件類6.32%。

累計今年初開盤迄今共49個交易日，集中市場總成交金額為11兆10.09億元，市場日平均成交金額為2245.1億元，股票成交量週轉率為17.79%，股票日平均成交量週轉率為0.36%。（編輯：楊蘭軒）1120324

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