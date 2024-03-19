美元強勢日圓狂洩 新台幣跟進重貶1.13角收31.772元

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）美國聯準會開會在即，美元指數續強，日本央行宣布結束負利率政策後，日圓又重摔，利空齊聚之下，新台幣匯率連5黑，今天收31.772元，重貶1.13角，寫下4個月新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額則為18.995億美元。

美國聯準會（Fed）本週將公布最新利率決策，雖然市場預期利率按兵不動，但近期數據顯示通膨具有黏性，恐影響聯準會官員的降息態度，投資人緊盯點陣圖如何修正。近期美債殖利率走揚，美元指數更強勢突破104。

匯銀人士指出，日本央行今天宣布結束負利率政策，但缺乏更鷹派說法，市場認為乏善可陳，日圓不升反貶，跌破150價位，亞幣跟著士氣低落。

新台幣兌美元今天以31.68元開出後，台股走弱、外資匯出，日圓又急貶，外匯交易員直言，新台幣匯價貶的毫無懸念，跌破31.7元後，午後貶幅持續擴大，最低觸及31.799元，出口商看到新台幣來到波段低點，火速進場拋匯，跌勢才稍稍踩煞車，終場收在31.772元。

外匯交易員表示，美國通膨降溫之路不太順遂，市場開始修正降息預期，部分人士認為今年降息次數可能從3次調整為2次，美元指數獲得支撐；目前國際匯市略顯震盪，待本週聯準會「開獎」，確認降息路徑後，美元及新台幣走勢會更明朗。

根據央行統計，在市場降息預期轉為保守之下，美元指數今天大漲0.44%，亞幣倒成一片，又以日圓走勢最令人跌破眼鏡，在日本央行宣布結束負利率政策後，狂跌0.76%，韓元也跌0.46%，新台幣下跌0.36%，人民幣相對有撐、僅小跌0.02%。（編輯：楊凱翔）1130319