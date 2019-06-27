3鄉鎮C肝高風險 類地毯式篩檢出逾百病患

（中央社記者張廖永臻、陳清芳台北27日電）肝基會在3個C肝高盛行地區實施「類地毯式篩檢」，篩檢出逾百名潛在的C肝病患，尤其苗栗縣苑裡鎮有87個新病例，這些病患若接受治療，治療率可達8成。

肝病防治學術基金會與7-ELEVEN合作推動「救救肝苦人」活動已14年，今年針對官方統計三個C肝高盛行地區，苗栗縣苑裡鎮、嘉義縣阿里山鄉、嘉義縣東西區以及其他逐年增加中的高盛行地區實施「類地毯式篩檢」，透過中短期駐點及挨家挨戶拜訪等方式進行篩檢。

苑裡李綜合醫院總裁李順安表示，這些高風險地區多在山區，人口多為50歲以上中老年人口，媒體宣導效果有限。因此實施「類地毯式篩檢」，動員議員、鎮長、衛生所及村里長，挨家挨戶拜訪民眾，在苑裡衛生所針對B、C肝民眾進行腹部超音波檢查與衛教，並由個管師協助安排民眾接受治療。

肝基會今天說明，苗栗縣苑裡鎮共1329人接受篩檢，雖篩檢率10%仍不高，共發現249個案，達篩檢人數2成，其中有87位病患為新案（不知道自己有C肝）。肝基會執行長楊培銘呼籲民眾即篩即治，因為C肝無明顯症狀，民眾普遍認知不足，主動篩檢意識薄弱。

肝基會個管師陳盈如說，除了篩檢需挨家挨戶「搏感情」，曾有民眾篩出C肝病毒後，卻不願意上肝基會協助安排的車前往醫院接受治療，顯示大部分民眾無病識感，不知就醫重要性，不過健保條件放寬後，個案變多，努力仍然有成效。

嘉義縣阿里山鄉同為高風險鄉鎮，阿里山鄉衛生所主任張泰昇說，因為偏鄉的特殊性，他選擇以家訪的方式，逐一比對名冊，找出要篩檢的對象。

根據報告目前全鄉人口篩檢率約65.5%，扣除長期在籍不在戶、已有篩檢資料人數、拒抽人數等篩檢人數等可達9成，高於日本，是全世界最高。篩檢人數共849人，37人篩出C肝，佔篩檢人數4.37%。

7-ELEVEN也化身為愛肝小站，規劃門市端篩檢服務，於今年5月首次結合嘉義市東、西區的10家7-ELEVEN，一週內密集舉辦19場跨時段肝篩活動，吸引3331民眾參與，篩出171名C肝病患，佔篩檢人數5.13%。

肝基會說，類地毯式，發現搜索的難度高於想像，雖篩檢率僅1成，但整體來說治療率達8成仍有顯著成果。未來以篩檢比例最大化、治療率最大化為目標，期能在2025年前全面根除C肝。（編輯：吳佳穎/陳清芳）1080627