逾3歲幼兒易遇挫折哭鬧 學者籲家長陪伴給肯定

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（中央社記者許秩維台北29日電）信誼基金會今天公布親子情緒互動調查，發現幼兒3歲起易出現碰到挫折困難就鬧脾氣或放棄的情緒行為，學者建議家長可陪孩子發想解決難題的方法，並適時給予肯定。

信誼基金會於9月針對全台0至8歲孩童父母進行「親子情緒互動」網路問卷調查，有效樣本數為9093份。信誼基金會今天也舉行發表會，公布親子情緒互動調查結果。

調查顯示，未滿3歲幼兒最困擾父母的情緒行為以「太累、想睡時會哭鬧」居多，比率達5成8，超過3歲以上幼兒最困擾父母的情緒行為則以「碰到挫折困難就鬧脾氣或放棄」最多，比率超過5成7。

調查也發現，面對居家防疫時，父母最擔心「缺乏運動與社交，擔心孩子身心發展與健康狀況」占比超過5成4；在幼兒男女比較上，則發現男孩社會化能力相對女孩晚，喜歡用打人或丟東西表達情緒、挫折鬧脾氣、在意輸贏、反抗生氣等表現，都是男孩比女孩高。

台灣大學心理系副教授雷庚玲表示，從調查中可清楚看見不同階段嬰幼兒的情緒發展變化，這都是正常的發展現象，家長不用太擔心，多抽時間和孩子相處，多觀察孩子的行為，便能理解孩子不同階段的發展和需求。

台南大學幼兒教育系副教授翟敏如指出，通常令幼兒感到挫折的原因，是遇到困難無法解決或努力後無法達到目標；家長可以等孩子冷靜下來，一同討論造成挫折的原因，陪著孩子發想解決難題的方法，或幫孩子把目標降低，並適時肯定孩子的努力，讓孩子有成就感，之後再逐步提高目標。

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信誼基金會董事長張杏如提到，孩子情緒問題和成長軌跡幾乎相符，孩子偶而有壞心情、發脾氣都是人之常情，建議父母放寬心，給孩子時間慢慢成熟，少點情緒，多點愛和包容。

張杏如也表示，挫折是人生中必然的，但台灣孩子面對挑戰的能力較差，可能是父母太害怕孩子跌倒、受傷、輸給別人，而父母的態度會讓孩子更害怕或選擇簡單的路走，這是父母需要留意的。（編輯：陳清芳）1101229