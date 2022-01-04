灃食基金會感謝校廚繪畫賽 新竹小學生獲首獎

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灃食教育基金會推動「感謝校廚」繪畫比賽，新竹縣山崎國小學生吳嘉勳（圖）拿下首獎及新台幣8000元獎金。（灃食基金會提供）中央社記者陳至中傳真 111年1月4日

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（中央社記者陳至中台北4日電）灃食教育基金會推動「感謝校廚」繪畫比賽，新竹縣山崎國小學生吳嘉勳特地到校園廚房觀察，用畫筆勾勒出校廚阿姨「每天像在打仗」的工作情景，拿下首獎。

灃食近年推動「營養5餐計畫」，進入校園輔導，鼓勵開發新菜色，讓學童吃得健康又美味；同時也透過繪畫比賽，讓學生瞭解廚工的工作情況，進而對每天吃到的食物，懷抱一顆感恩、惜福的心。

第2屆SUPER校廚大賽的前導活動「感謝校廚」繪畫比賽，共有來自全國近1500件作品參與，形式包括特寫、繪本樣式、幻想故事、海報等。基金會今天發出新聞稿，介紹頭獎、二獎、三獎作品。

新竹縣山崎國小學生吳嘉勳獲得頭獎，他特地到校園廚房觀察，發現和家裡廚房完全不同，為了餵飽許多學生，校廚使用的鍋子超級大，要準備的食材也非常多。在他維妙維肖的畫筆下，校廚阿姨的面孔隱藏在口罩和頭套下，專注地準備餐食，一旁的學童則手比愛心，滿足地享用營養午餐。

新北市重陽國小詹子樂獲得二獎，他說藉由這次比賽，更認識校廚的工作內容，和媽媽在家作菜有很大的差別，不禁想對校廚阿姨們說聲「辛苦您了」。

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台北市再興國小張語宸獲得三獎，她以童話故事插畫方式描繪校廚烹飪場景，畫出自己最喜歡的菜色香腸、小黃瓜、三層肉、奶油培根義大利麵，特別的風格獲得評審讚賞。

灃食教育基金會指出，台灣校廚工作辛苦，要在有限的預算下變化出每日不同菜色，然而孩子可能從未注意這些辛勞的身影；期待繪畫比賽能讓孩子們更理解到校廚工作的真實情況，並且懷抱感恩的心。（編輯：陳仁華）1110104