中山大學科普漫畫介紹病毒氣膠 譯成20種語言流通

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）為讓大眾更清楚認識病毒氣膠特性，加以防範，中山大學製作科普漫畫「病毒飄之延燒攻略」，已完成20種語言翻譯，於多國流通，透過深入淺出方式，點出多種有效消滅或遏止傳播的方法。

病毒氣膠傳播途徑的重要性，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發全球大流行後開始受到正視。中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁於2020、2021年與國際團隊合作，發表病毒氣膠於空氣傳播的相關論文於國際權威期刊「科學」（Science），引發迴響。

為幫助一般社會大眾及年輕學子更清楚認識病毒氣膠的特性，加以防範，中山大學氣膠科學研究中心環境教育團隊更製作了一系列科普漫畫「病毒飄之延燒攻略」，以寓教於樂的方式，讓全球大眾認識病毒氣膠傳播的科學機制和重要概念。

中山大學今天發布新聞稿表示，目前16張「病毒飄之延燒攻略」科普漫畫，已完成20種語言翻譯，並於多國流通。

王家蓁說，漫畫從擬人化主角「病毒飄」（即病毒氣膠）的視角出發，呈現出它們是如何從感染者呼氣動作中產生，並釋放到環境中，也點出它們與漫畫中的另一角色「飛沫大」（即一般大家熟知的飛沫）的異同點。

例如漫畫中「病毒飄」以詼諧口吻說出它們能借力使力隨風飄，隨著通風系統及氣流方向流佈到不同空間，而飛沫卻不具備此能力。

此外，漫畫中的「病毒飄」也公開能夠助長它們在空氣傳播導致感染的方法，例如群聚、未正確配戴口罩、只重視表面清潔卻未做到空氣清潔、使用隔板等。

同時漫畫也以深入淺出、簡單易懂的方式，說明多種能有效消滅或遏止病毒氣膠傳播的方法，包括加強空氣清潔、過濾與消毒，及重視氣流及通風系統的流動方向及可能影響等。

目前全系列16張科普漫畫已完成德語、法語、義大利語、荷蘭語、西班牙語、葡萄牙語、俄語等20種語言版本。

中山大學表示，近日氣膠中心團隊更將與動畫公司合作，進一步將漫畫延伸製作成一部10多分鐘的動畫片推廣，希望幫助更多人認識病毒氣膠，繼而採取行動保護自己及他人。（編輯：陳仁華）1110215