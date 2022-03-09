俄烏戰爭、俄列不友善 陳吉仲：不影響農產貿易

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）農委會主委陳吉仲今天說，台灣去年從烏克蘭進口少量玉米，跟俄羅斯農產品進出口占比約1%到6%，可跟其他產地買，因此農產品進出口不受俄羅斯列台灣為不友善國家、俄烏戰爭影響。

立法院經濟委員會今天邀請行政院農業委員會主委陳吉仲列席報告業務概況，並備質詢。

俄烏戰爭持續，台灣也加入對俄羅斯進行經濟制裁的行動，民進黨籍立委陳亭妃質詢時提問，被俄羅斯列為不友善國家，但俄羅斯、烏克蘭又是主要大宗穀物生產地，台灣農產貿易會不會受到影響。

陳吉仲說明，國內農產品從俄羅斯進口占整個農產品進口占比，或是出口到俄羅斯的農產品占總體出口的占比，為1%到6%不等，有些產品占比數字不一樣，但以總量計算，不超過上述百分比區間，所以俄羅斯把台灣列為不友善國家，對台灣農產品的進出口實質影響不大。

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他說，台灣沒有從俄羅斯進口小麥，去年從烏克蘭進口7萬多公噸飼料玉米，但是台灣整年度進口總量400多萬公噸，也可從美國、巴西、阿根廷進口；至於木材進口占比較高點，但同樣可從其他產地輸入，因此農產品的進出口不受俄羅斯列台為不友善國家、俄烏戰爭影響。

農委會畜牧處補充，根據近5年關務署資料統計，僅3次自烏克蘭進口飼料玉米，分別是民國106年2月1.1萬公噸、108年4月1.6萬公噸及110年12月7.1萬公噸。（編輯：張芷瑄）1110309