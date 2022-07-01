成功高中百年校慶 中大以「成功」命名小行星

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中央大學鹿林天文台發現的第175452號小行星正式命名為「成功高中（Chenggong）」，中大校長周景揚（左2）1日出席台北成功高中校慶活動，頒贈小行星銘版給成功高中校長孫明峯（右2），讓師生和校友見證「成功」躍上宇宙。左為中大主任秘書周立德、右為鹿林天文台長林宏欽。（中央大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年7月1日

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（中央社記者陳至中台北1日電）台北市成功高中今天慶祝100年校慶，中央大學送上大禮，讓一顆由鹿林天文台發現的小行星，經國際認證命名為「成功高中（Chenggong）」，彰顯學校百年來的教育貢獻。

中央大學今天發出新聞稿，說明由中大鹿林天文台發現的第175452號小行星，經國際天文學聯合會審查通過，正式命名為「成功高中（Chenggong）」，成為首顆以台灣中學命名的小行星。

成功高中今天舉辦百週年校慶，中大校長周景揚出席，並頒贈小行星銘版給成功高中校長孫明峯，讓全校師生和校友的見證「成功」躍上宇宙。

周景揚表示，命名小行星，是為肯定成功高中長期對台灣中等教育的耕耘及付出。鹿林天文台是台灣海拔最高的天文台，擁有台灣最大的天文望遠鏡，從2002年發現第一顆小行星以來，至今已發現超過800顆，堪稱亞洲發現小行星最活躍的地方。

根據中大提供的資訊，「成功高中」小行星為2006年8月27日由鹿林天文台長林宏欽、美國馬里蘭大學博士葉泉志一同發現，大小約在1到3公里之間，繞行太陽一圈為3.4年，離太陽最近時為2.78億公里，最遠時為3.98億公里。

小行星在成功高中今天舉辦校慶典禮時，正好運行到室女座，在浩瀚天際中照耀成功高中。（編輯：謝雅竹）1110701