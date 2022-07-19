更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶
運動

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道
生活

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道

中國邀記者訪新疆 行銷反恐脫貧不提人權
兩岸

中國邀記者訪新疆 行銷反恐脫貧不提人權

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

多益、托福調漲報名費40至100元 9月起適用

2022/7/19 21:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北19日電）因應物價及基本工資上漲，TOEIC（多益）和TOEFL（托福）的代理公司近日宣布，9月起的公開測驗報名費將調升新台幣40至100元不等。

TOEIC（多益）和TOEFL（托福）測驗的台灣區總代理忠欣股份有限公司近日於網站宣布，因應物價及基本工資上漲，TOEIC和TOEFL系列測驗的報名費將調升40至100元不等，報名今年9月起舉行的公開測驗場次，即適用新收費標準。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於低收入家庭人士及其子女，忠欣公司表示，每年兩次測驗免報名費，而年滿65歲者，測驗報名費仍維持半價。

根據網站資料顯示，TOEIC聽力與閱讀測驗報名費，自9月25日測驗起，將從1600元調整為1700元；TOEIC口說與寫作測驗報名費，自9月18日測驗起，從3240元調整為3300元；TOEFL ITP（托福紙筆測驗）報名費，自9月25日測驗起，從1160元調整為1200元。（編輯：張雅淨）1110719

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族