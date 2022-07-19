多益、托福調漲報名費40至100元 9月起適用

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（中央社記者許秩維台北19日電）因應物價及基本工資上漲，TOEIC（多益）和TOEFL（托福）的代理公司近日宣布，9月起的公開測驗報名費將調升新台幣40至100元不等。

TOEIC（多益）和TOEFL（托福）測驗的台灣區總代理忠欣股份有限公司近日於網站宣布，因應物價及基本工資上漲，TOEIC和TOEFL系列測驗的報名費將調升40至100元不等，報名今年9月起舉行的公開測驗場次，即適用新收費標準。

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至於低收入家庭人士及其子女，忠欣公司表示，每年兩次測驗免報名費，而年滿65歲者，測驗報名費仍維持半價。

根據網站資料顯示，TOEIC聽力與閱讀測驗報名費，自9月25日測驗起，將從1600元調整為1700元；TOEIC口說與寫作測驗報名費，自9月18日測驗起，從3240元調整為3300元；TOEFL ITP（托福紙筆測驗）報名費，自9月25日測驗起，從1160元調整為1200元。（編輯：張雅淨）1110719